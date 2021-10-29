雙北AED半數主機設置逾7年　消基會呼籲修法確保堪用性

▲消基會調查發現雙北AED半數主機設置逾7年。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

過去十年來，心臟疾病穩居國人十大死因第二名，而突發性心律不整若能透過AED即時給予電擊，急救成功率相當高，但根據消基會今（29日）公布針對雙北應設置AED七大類公共場所的最新調查顯示，半數主機設置7年以上，堪用性待診斷，另有「安心場所認證」僅40%，更有認證已過期，消基會呼籲政府修改罰則，確保市面上AED堪用性。

心臟病在過去十年致死率僅次於惡性腫瘤，但不同於惡性腫瘤，部份心臟疾病發生得猝不及防，像是突發致命性心律不整，若能在一分鐘內即時給予去顫電擊，急救成功率高達90%，每延遲一分鐘，成功率將遞減7到10％，消基會也自102年起，即呼籲公眾場所應廣設AED（自動體外心臟電擊去顫器），才能即時挽救民眾性命。

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▲消基會調查發現雙北AED半數主機設置逾7年。（圖／消基會提供）

為了解AED現狀，消基會在今年4月份透過志工明查暗訪雙管齊下，調查台北市、新北市應設置AED的七大類公共場所，其中暗訪共調查50處，觀察AED設置情形、指標、外觀等；明察則由志工持公文詢問現場工作人員是否可開啟AED，共調查31處，其中26處同意開啟，調查項目為耗材到期日、主機設置日期等。

消基會在今天早上召開記者會公布調查結果，消基會表示，在透過志工以「明察」檢視的26台AED主機，其中13台是在民國103年(含)以前設置，已服役7年以上，外觀看來都正常，但是堪用性則還要進一步診斷。

▲消基會發現新光三越南西一館AED設置日期逾7年。（圖／消基會提供）

此外，消基會指出，「安心場所認證」由設置單位自主申請，通過上述認證場所代表70%以上的員工完成CPR+AED教育訓練、管理員完成管理員訓練課程，有效期限為3年，在這次調查中，志工有明確看到「安心場所認證」僅40%，其中家樂福桂林店認證已過期，真正合格者僅38%。

▼消基會發現家樂福桂林店AED認證已過期。（圖／消基會提供）

另根據規定，應在場所平面圖上標示 AED位置，並於重要入口、AED置放處設有明顯指示標示，但這次調查中，AED放置處有標示者僅66%，入口處明顯指示標示者48%，標示於平面圖者20%、樓層表則僅有16%有標示。

消基會認為，AED乍看之下似與民眾無關，卻可能在關鍵時刻救活民眾生命，在這次調查中，僅有錢櫃SOGO店未設置AED，其餘抽查場所均有設置，但能否在關鍵時刻找到並使AED來充分發揮作用，仍有檢驗空間。

消基會也呼籲政府，儘速修改《公共場所必要緊急救護設備管理辦法》制定相關罰則，並納入AED主機的維護及退場機制，確保市面上AED堪用性。