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蘋果賣iPhone不給配件是「變相漲價」！　公平會：立案調查

▲▼Apple 信義A13 iPhone13開賣,蘋果直營店。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone13購機不提供配件。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

消基會抨擊蘋果iPhone從2020年10月起購機取消提供配件，質疑是變相漲價，函請公平會調查；公平會今天表示，此案有進一步理解的必要，且影響消費者眾多，已經立案調查。

消費者文教基金會13日召開「iPhone新機取消配件多重剝削新舊果粉」記者會，指出蘋果iPhone從2020年10月起購機取消提供充電器、耳機，要另外買，法國巴黎則有提供，將函請公平會調查有無不當利用市場力量變相漲價，屬實的話，應提供多元銷售方案。

公平會副主委陳志民向中央社記者表示，經過初步研析，認為此案有進一步了解必要，加上對消費者影響較大，決定立案調查。

▲▼Apple 信義A13 iPhone13開賣,蘋果直營店。（圖／記者李毓康攝）

陳志民補充，立案調查不代表一定違法，公平會後續將要求蘋果提供相關說明，也會掌握數據、判斷蘋果的市場地位及影響力，進而研析是否有影響市場競爭的情況。

陳志民進一步說明，公平會先進行產品地理市場的界定，掌握蘋果的市場地位如何、市占率多少，接著研析蘋果不提供配件，會不會導致消費者沒有選擇。

公平會為競爭法主管機關，在意的是是否影響市場競爭，如獨占事業濫用市場地位、以不正當作法影響市場秩序等限制競爭行為，或是做出顯失公平行為。

至於蘋果是否變相漲價，陳志民指出，業者本來就有商品定價權，這屬於市場機制，競爭法不會介入商品價格高低的判斷。

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