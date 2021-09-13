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iPhone不給充電頭、耳機　消基會轟多重剝削新舊果粉

▲▼iPhone不附充電頭、耳機　消基會轟多重剝削新舊果粉。（圖／消基會提供）

▲iPhone不附充電頭、耳機，消基會認為，這形同對新果粉的雙重剝削。（圖／消基會提供）

記者許展溢／台北報導

iPhone13將推出，消基會今（13日）質疑，去年蘋果推出iPhone12宣布因「環保」，不再提供電源轉接器和有線耳機，但充電器是手機維持運作必要基本配備，不少消費者認為，強調「環保」沒意義，還犧牲用戶權益外就算了，甚至還有漲價之嫌，根本是多重剝削新舊果粉。

消基會指出，歷年蘋果推出新機販賣，商品包裝盒一律附隨第一代5W充電套組（USB對Lightning連接線、USB電源轉接器）以及Lightning有線耳機，以供應手機的正常功能。而2019年9月，蘋果發售iPhone11系列商品，附隨配件則為第二代18W充電器套組（USB-C對Lightning連接線、18W USB-C電源轉接器），以匹配該系列手機強打的電池快充功能。2020年10月16日起，蘋果斷然取消充電器與有線耳機隨盒政策，就連第一代5W USB電源轉接器也不再附隨，僅配置USB-C對Lightning連接線。

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消基會認為，如此一來導致暫別Android手機，轉而擁抱iPhone12系列的新果粉，因舊有手機配件無法相容於蘋果手機Lightning接口，需再掏腰包加價購買20W USB-C電源轉接器（新台幣590元）及Lightning有線耳機（590元），以發揮手機正常功能，並獲得接聽電話不需貼耳的加值效果，這形同對新果粉的雙重剝削。

▲▼iPhone不附充電頭、耳機　消基會轟多重剝削新舊果粉。（圖／消基會提供）

▲消基會質疑蘋果改變盒裝配件到底意在減碳？還是銷售？

消基會提到，不僅新果粉受害，舊果粉同樣得為iPhone12系列手機宣稱的內建電池快充功能，付出金錢代價，而持有iPhone 8到XR、XS系列，跨代升級為iPhone12的舊果粉，雖可透過舊機持有的第一代5W充電套組，維持手機功能運作，卻無法立刻享受機身搭載電池快充的優異效能（充電30分鐘達50%電量），除非消費者自行加購20W充電器（590元），否則快充功能純粹是看得到，卻吃不到的廣告名詞。

消基會強調，蘋果取消手機附隨充電器與有線耳機，勢必減少可觀製造成本，是否合理反映於手機售價上，蘋果並未對此具體說明，反而以環保為由，取消手機使用的必要配件，令消費者的權益受到減損，質疑蘋果改變盒裝配件到底意在減碳？還是銷售？

消基會最後呼籲，即將到來的iPhone13新機上市期間，蘋果應重新思考並推出兼具環保與消費者權益的配件政策，妥適針對新舊果粉用戶，提供功能足以正常運作且不應減損手機最佳效能的充電套組及耳機配件，以保障消費者的權利。

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