疑疫苗致死累計663例！　消基會籲受害救濟從寬從速





▲依疾管署公布資料顯示，截至8月24日止，國內累積663例疑似因接種疫苗致死案例。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

自疫苗開打以來，國內已累積663例疑似因接種疫苗致死案例，其中540例接種AZ、119例接種莫德納、4例接種高端。消基會認為，AZ、莫德納疫苗分別在施打73天、26天後才出現死亡案例，但高端疫苗，卻再開打5天，就傳出4例死亡個案，呼籲政府應完整公開說明疫苗施打政策與受害救濟補償制度，早日讓受害者及家屬安心。

消基會今（27日）召開記者會指出，依據「傳染病防治法」第36條規定，「民眾既然有接受預防接種的法定義務」，基此規定，政府為防治疫情、維護國人健康，對國人接種的新冠肺炎疫苗，無論是在國內所生產、製造，或是自國外引進的疫苗，政府依法當然具有法定的管理權限與職責。

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消基會拿出數據說明，依疾管署公布資料顯示，截至8月24日止，AZ共接種6,440,517劑，莫德納接種3,677,248劑，高端共接種286,957劑。有關因施打疫苗後而發生嚴重不良反應事件中，因施打AZ而發生2,075例疑似嚴重不良反應事件中，死亡者有540例，死亡占比約為0.0084%；因施打莫德納而發生616例嚴重不良反應事件中，死亡者為119例，死亡占比約為0.0032%；施打高端疫苗而發生死亡事件共4例，死亡占比約為0.0014%。總計疑似因施打疫苗而死亡人數，高達663個個案。

面對663位因施打疫苗死亡的國人，消基會表示，誠願政府機關積極出面說明每個死亡或重大不良案例的可能原因，儘快給因接種疫苗而重大傷病者或死者家屬一個清楚的交代。

消基會提到，對於疫苗副作用疑慮一直是各國政府關注焦點，根據國外各媒體報導，香港針對接種疫苗後出現傷亡情況，最高可獲賠港幣300萬元（約新台幣1,080萬元）；日本則承諾，要是有人因為接種疫苗導致死亡，家屬可以一次性領到4,420萬日圓賠償金（大約1,100多萬台幣）；韓國政府在今年一月份時，也針對所有疫苗引發的副作用進行救濟，包含住院和任何醫療費用；英國則在去年緊急批准施打疫苗之前，也推出疫苗副作用救濟計畫，最高可給付120,000英鎊（約480萬台幣）。

因此消基會認為，放眼國際，對於受害民眾，皆有相當完備救濟方案或措施。相較而言，我國對於接種疫苗所產生危害救濟，在法制上算是相對完備。但是徒法不足以自行，目前國人對於這套救濟補償制度的實際運作情形，並非熟悉；抑且，國人對於受理機關就疑似接種疫苗受害案件的審議效率，則多所質疑。

消基會呼籲政府，對於疫苗施打政策與受害救濟補償制度，儘速向國人完整說明，提供完整而透明資訊；政府應事先讓國人知悉施打疫苗的可能風險與各種副作用；應效法先進國家積極作法，對於申請受害救濟補償案件，從寬認定，儘速給予救濟，早日讓受害者及其家屬安心，平息社會的不安。