中秋烤肉當心卡式爐！消基會抽驗1逃檢產品「恐爆炸」

▲消基會與標檢局檢驗10件攜帶式卡式爐，品質上有1件產品竟有4項使用危機。（圖／標檢局提供）



文／中央社

中秋烤肉夯，消基會今天公布，5月跟標檢局檢驗10件攜帶式卡式爐，品質上有1件產品（廠牌：宝禾BAOHE）竟有4項使用危機，可能爆炸或起火，且查有逃避檢驗，將限期回收、開罰。

消基會今天召開「攜帶式卡式爐抽查 一件逃檢商品品質項目不符規定 購買時應認明檢驗合格標識」視訊記者會，公布以上資訊，檢驗的10件商品來自量販店、生活用品商場、網購平台等。

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經濟部標準檢驗局第三組副組長陳誠章說明，品質項目檢驗有問題的品牌為「宝禾BAOHE」，但沒標示品名，來自網購商品，不合格情形有4項。

首先，爐體本身可放入備用瓦斯罐，若瓦斯爐處於點火狀態，恐因為瓦斯罐急遽升溫引起爆炸。

其次，瓦斯罐裝置應有凹槽設計，這件產品不僅沒有就能裝入，還會漏氣，若旁邊有火，可能引起火災。

第三，瓦斯罐必須是關掉狀態才能裝，這台沒在關掉狀態也能裝瓦斯罐，會造成爐體內部瓦斯聚集，點火時容易有爆燃危險。

▲中秋烤肉旺季將至。（圖／Pexels）



第四，瓦斯罐壓力過大時，應有壓力感知安全裝置，強制退掉罐體或切斷瓦斯，但是這台無此裝置，可能造成瓦斯罐爆炸。

標檢局說明，商品不符檢測規定方面，標檢局將依「商品檢驗法」第40條第1項規定，要求業者補辦申請核准，違者將廢止其商品驗證登錄。

標檢局並說，這件品質有問題的產品也有標示查核不合格的問題，包含未經標檢局檢驗合格，商品本體未貼附「商品檢驗標識」、未黏貼「成品標示」、「使用標示」，亦無「報驗義務人之姓名或名稱、地址」資訊。

消基會進一步說明，由於此產品查有逃避檢驗，主管機關後續將依「商品檢驗法」第60條規定，處新台幣25萬元以上、250萬元以下罰鍰外，另將依同法第63條第2項通知報驗義務人限期回收或改正。

另還有1件產品標示不符合規定，即「FIRE火鳥BIRD卡式爐」標示的「燃氣消耗量」與技術文件資料不同，將限期改正。