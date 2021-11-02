宜蘭景區及水域解封　社區關懷據點及長青食堂開放共餐

▲宜蘭縣景區及水域即日起解封，開放且無人數限制。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣2日持續第102天＋0，由於國內疫情逐步趨緩，中央也漸次鬆綁各場域之防疫管制規定。宜蘭縣轄景區及水（海）域的遊憩活動，即日起，除頭城濱海森林公園及礁溪溫泉公園森林風呂因進行改善工程暫未開放外，其餘全數開放且無人數限制。另，各社區關懷據點及長青食堂也自即日起，在符合餐飲規範前提下，開放共餐服務；並開放卡拉OK及桌遊等課程活動。

宜縣府表示，目前宜蘭縣內新冠疫苗第一劑接種率已達73%，第二劑接種率亦已達35.1%。雖然已達到中央第一階段之目標，但民眾仍不可鬆懈。尤其在相關防疫措施鬆綁後，預期將有大量遊客到宜蘭縣旅遊；所以仍請各單位提高警覺，在各自的崗位上落實各項防疫措施，才能在健康的環境下恢復各項產業的繁榮。

宜蘭縣長林姿妙請縣民，還是要儘速施打疫苗，並持續落實各項防疫行為，做好個人防護，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，才能有效保護自己、保護家人，並讓大家在健康安全的環境下，逐步回到原來的生活！相關防疫資訊可參閱疾管署網站，或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」，可即時獲得防疫訊息；亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、或宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線03-9357011諮詢。

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