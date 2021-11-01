北市夜店、舞場、三溫暖「最快明復業」　今開放申請！公安消防須先合格

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心10月28日宣布，分階段鬆綁八大行業防疫管制，以「有、無陪侍服務者」為區別，只要符合共通性防疫原則，無陪侍服務場所可於11月2日向地方政府提出復業申請。台北市政府1日公布八大行業指引，舞場業、夜店業、三溫暖業可於11月1日公告受理申請復業，現勘符合規定，11月2日起復業。

面對疫情趨緩，台北市政府日前宣布不再固定舉辦防疫記者會，不過11月1日中午臨時新增行程，於下午3時舉辦防疫因應記者會，由台北市副市長黃珊珊、台北市社會局長周榆修、台北市產業局長林崇傑、台北市商業處長高振源出席。

針對北市八大行業防疫管制，林崇傑表示，第一，舞場業、夜店業、三溫暖業於11月1日公告受理申請復業，現勘符合規定後，11月2日起復業。第二，酒吧業、酒家業、舞廳業、萬華茶室172家業者，於11月9日公告受理申請復業，並現勘符合規定後，規劃11月16日起依照中央公布指引復業。

▲台北市副市長黃珊珊出席北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

至於北市八大行業防疫指引申請復業的相關原則，林崇傑指出，從業人員至少完成1劑疫苗滿14天，首次服務日3天內快篩及PCR檢驗陰性，未完成接種2劑者每週1次快篩或PCR檢驗，而顧客至少要完成1劑疫苗接種並滿14天。

林崇傑提及，場所部分，大門及各包廂張貼台北通防疫實聯制整合QRcode，已辦妥消防檢修申報、建築物公共安全檢查申報合格、公共意外責任險保單。

而高振源說明，依據上述規範，北市已經擬妥舞場業、夜店業、三溫暖復業申請表格，出了基本資料填寫外，更重視後續補充文件，第一點就是要經過消防檢修申報且符合規定文件，並提供場所建築物公共安全檢查簽證及申報合格，大門及各包廂申請並張貼台北通防疫實聯制整合QRcode，現場檢核符合規定者，另提供從業人員首次服務前3天內快篩、PCR陰性證明；倘若有代理人要委託申請，則要附上委託書。

根據中央規定，無陪侍服務者若符合下列防疫管理條件，11月2日起得開放營業，包括符合共通性原則、從業人員接種篩檢、提出申請並經地方政府核准、復業後管理。

中央規定【無陪侍服務者須符合下列防疫管理條件】：

「符合共通性原則」

一般營業場所應有實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，應全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消…等。

「從業人員接種篩檢」

從業人員均至少完成接種１劑疫苗滿14天

從業人員首次服務前應提供 3 日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

「提出申請並經地方政府核准」

提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依衛福部和經濟部之相關指引辦理。

「復業後管理」

未完整接種2劑疫苗之從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）