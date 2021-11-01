快訊／酒吧、172家阿公店「最快16日復業」　北市府9日受理申請

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心10月28日宣布，分階段鬆綁八大行業防疫管制，以「有、無陪侍服務者」為區別，無陪侍服務場所可於11月2日向地方政府提出復業申請。台北市政府1日公布八大行業指引，台北市產業局長林崇傑說明，酒吧、萬華茶室172家業者，於11月9日公告受理申請復業，規劃11月16日起依照中央指引後復業。

台北市政府1日舉辦防疫因應記者會，由台北市副市長黃珊珊、台北市社會局長周榆修、台北市產業局長林崇傑、台北市商業處長高振源親自出席。

針對北市八大行業防疫管制，林崇傑表示，第一，舞場業、夜店業、三溫暖業於11月1日公告受理申請復業，現勘符合規定後，11月2日起復業。第二，酒吧業、酒家業、舞廳業、萬華茶室172家業者，於11月9日公告受理申請復業，並現勘符合規定後，規劃11月16日起依照中央公布指引復業。

至於北市八大行業防疫指引申請復業的相關原則，林崇傑指出，從業人員至少完成1劑疫苗滿14天，首次服務日3天內快篩及PCR檢驗陰性，未完成接種2劑者每週1次快篩或PCR檢驗，而顧客至少要完成1劑疫苗接種並滿14天。

林崇傑提及，場所部分，大門及各包廂張貼台北通防疫實聯制整合QRcode，已辦妥消防檢修申報、建築物公共安全檢查申報合格、公共意外責任險保單。

▼台北市副市長黃珊珊出席北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）