▲日本東京近期確診為個位數，政府也調整了部分檢疫措施。（圖／達志影像）

記者張乃文／綜合報導

日本東京都1日新增確診數僅剩個位數，日本政府也決定分階段鬆綁入境規範，首波將以短暫停留的商務客、留學生和技能實習生為主，居家隔離時間也能縮短至3天，最快8日就會開始實施。台大前感染科醫師林氏璧則說，台灣人要去日本進行一般旅遊，還要等等，最快要到明年春天後，在此之前，我國的新冠期末考必須先做好準備。

根據NHK報導，日本政府擬對短暫停留的商務客、留學生和技能實習生鬆綁入境條件，最快在8日就快開始實行，這些旅客在配合企業、團體的管理下，只要商務客已經完整施打政府批准的輝瑞BNT、莫德納或AZ等3種疫苗，居家隔離3天後若PCR檢測結果為陰性，第4天起就能搭乘大眾交通工具出門聚餐。

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林氏璧在臉書指出，不管日本之後會怎麼放，重點仍是「台灣什麼時候敢放掉14天的隔離檢疫？」；簡而言之，台灣何時可以考新冠期末考、放手讓病毒有機會進來？

「我個人覺得有非常多需要準備的。」林氏璧提出3點，第一、疫苗覆蓋率，至少要到八成的人口兩劑，九成更好；第二、民眾的防疫心態要徹底轉變。要從零容忍轉變為「與病毒共存」，這還需要很多衛教與民眾溝通；第三、開放後的醫療量能要準備好，減少隔離天數也許需要配合多一些檢測，而開放後隨之而來的輕症、無症狀都增加，整體配套都要做好。

林氏璧示警，否則屆時輕、中症患者蜂擁到醫院，同樣會癱瘓醫療；另外，口服藥可能上市，口服藥和單株抗體藥物量能、哪些人可使用，也都要準備好。

林氏璧認為，距離台灣的期末考還有一段時間，現階段仍先邊境嚴守，把病毒擋在外面，目前能做的就是盡量把疫苗打好打滿，觀察各國期末考遇到的狀況，做好心理準備，擬定期末考的作戰策略。至於台灣人要想能回到日本做一般旅遊，「還要等等」，沒這麼快，最快也要明年春天以後了。