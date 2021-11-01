快訊／北市社區關懷據點　開放長者內用共餐、卡拉ok、麻將、桌遊

記者杜冠霖／台北報導

疫情趨緩，北市也頒布最新防疫政策，有關北市社區照顧關懷據點、長青學苑開放指引等，北市社會局長周榆修表示，將同意開放長者內用共餐跟外帶餐食，也將開放辦理卡拉ok、麻將及桌遊類課程。

課程部分，周榆修指出，同意分組方式上課，但換組的時候相關該有的清潔 還是要留意，關懷據點也應該函報社會局申請，北市共有552個據點，已有260家社區關懷據點申請復辦。

▼台北市社會局局長周榆修。（圖／台北市政府提供）



▼台北市社區照顧關懷據點及長青學苑開放指引。（圖／北市府提供）

