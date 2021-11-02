滷肉飯、鹽酥雞全漲價　賴香伶批「薪水不漲」要蔡政府提作為

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／翻攝自民眾黨團臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

主計處日前公布9月的物價指數漲幅高達2.63％，創近9年新高，台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿2日舉行記者會呼籲，滷肉飯、乾麵、鹽酥雞、便當全部漲價，但是民眾薪水就是沒漲，讓多數勞工苦不堪言，批評至今沒有看到行政院的「穩定物價小組」提出具體作為，蔡政府必須儘速提出對策，遏止物價飆升，否則將導致基層百姓受害。

賴香伶、張其祿今天上午舉行「正視長期低薪、通膨危機，民眾黨團籲：稅制公平正義，對抗物價上漲」記者會。

賴香伶指出，如今重要民生物資（CPI）年增率高達3.31%，沙拉油、醬油、牙膏等漲幅均超過5%，豬肉價格漲幅更高達7.75%，不少民眾發現，滷肉飯、乾麵、鹽酥雞、便當漲了5元，食物全漲價了，但薪水就是沒漲，令多數勞工苦不堪言。主計總處每年公布受僱員工經常性薪資，雖然數字不難看，但只要加計物價指數，就會發現薪資成長跟不上物價上漲幅度，實質經常性薪資扣除物價指數後「倒退嚕」，低薪問題如影隨形，成為國人心中的痛。

賴香伶說，基本工資調漲主要是工讀生、低薪勞工受惠，對於多數勞工並無實質幫助。如今物價節節上漲，美歐日等各國的在疫情期間的量化寬鬆「印鈔票」與舉債發錢後，熱錢到處流竄，先是各國股市大漲，現在疫情趨緩、景氣復甦後，石油、天然氣等原物料需求大增，這些熱錢更導致物價波動劇烈，美歐日等各國都面臨嚴重物價飆升的通貨膨漲問題，對於各類民生物資漲價問題，至今沒有看到行政院的「穩定物價小組」提出具體作為，蔡政府必須儘速提出對策，遏止物價飆升，否則將導致基層百姓受害。

張其祿指出，疫情後「K型復甦」問題席捲全球，同一經濟情況下，頂層的人看著股價估值、財富升高，底層的人則收入陡降、痛苦加深，台灣也是如此，央行早已注意到國內產業復甦出現K型走勢，台股站上萬七，許多台灣人卻要靠紓困過活，K型的上端是科技類股、產業龍頭、高所得者和白領階級，下端是景氣循環類股、中小企業、低收入者和藍領階級，兩者走勢南轅北轍。

張其祿表示，台灣整體是有賺錢的，但明顯只流入到少數人手上，政府必須擔起所得重分配的工作，不能縱容社會貧困與階級差異，中秋節以來油價連5漲 ，一般小吃店價格上漲，零售賣場茶葉蛋8元漲到10元，一塊花生糖從10元漲價到12元，呼籲勞工薪資、公教薪資及退休俸的調整，除了應客觀務實研議，也須有相關科學數據來佐證，避免調薪審議制度被人詬病黑箱及僵化，政府有能力調控公共事業費率，例如承諾半年內不漲電價，並盡速落實「租稅公平正義」，包含囤房稅入法、設法課徵炒股利得、重新評定房地產稅基，把台灣的經濟成長果實分享給全民。