全台代理教師逾14%慘淪「暑假無償辦公」　高虹安提3解方

▲高虹安（中）呼籲應該合理分配行政職務。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

全台國中小代理教師佔教師總人數超過1成4，卻面臨同工不同籌、暑假無償辦工等困境，台灣民眾黨立委高虹安21日舉行記者會，提出3訴求呼籲政府應提高教育經費，改善教師待遇，讓代理老師不過勞，學童教育才能更有保障。

根據教育部統計，目前全國已領有教師證、但未能考取正式老師的人數共有9萬1280人，其中有2萬2331人擔任公立學校代理教師，這還不包括沒有教師證、長期代課、短期代課老師等代理教師。

民眾黨立委高虹安、張其祿今天舉行「代理教師權益保，基層受教沒煩惱！」記者會。高虹安會中指出，許多國中小學校因資源與人員匱乏，往往把行政職推給資歷最淺的代理教師，且暑假是擔任行政職務的老師最忙的時候，但各縣市財政、主計單位都想省錢，即使實際學年結束日期是7月31日，代理老師卻依舊只給薪到6月底學生放暑假當天，暑假期間則以是否「有上班事實」為給薪標準，薪資待遇與正式老師差了2個月，像是新北市政府就曾試算，若全市代理老師都加足兩個月薪水，一年支出會多出上億元。

高虹安提出3大訴求呼籲，應該讓代理教師聘期應統一且完整，目前代理教師的聘期多為10個月，亦即暑假兩個月會被自動解聘且無薪，許多代理教師為求工作權與收入穩定，只能選擇在暑假無償辦公或教學；第二應讓全國教師薪級敘薪制度應皆可延續；第三應補足正式教師員額，而不是永遠地剝削代理教師，這也等於變相剝奪學生的受教權。

張其祿補充，教育部認為已經給地方政府補助，但受限於地方財政問題，且主計總處規定不得全額補助給地方，導致各縣市有不同的補助上限，有些縣市無法給予完整補助，導致無法給予代理教師完整1年聘期，建議應該提高教育預算，以專案補助的方式進行。