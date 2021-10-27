憂小黨難生存　蔡壁如主張「聯立制」：政黨補助款門檻下修為2%

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期啟動修憲工程，台灣民眾黨立委蔡壁如、張其祿27日舉行記者會表示，應該修憲調降修憲門檻、並推動立委席次「聯立制」，避免現行大黨贏者全拿、票票不等值的狀況，同時也應把政黨補助款門檻下修為得票率2%，有利政黨公平競爭。

蔡壁如、張其祿今天舉行「修憲要能反應民意，政治要有多元聲音」記者會，蔡壁如說，目前各黨均提出關於選舉權降低至18歲、動保入憲、廢考監、調降修憲門檻的修憲草案，而她特別主張應該修憲推動「聯立制」，避免中道力量的民意被沒收。

蔡壁如表示，2020立委選舉政黨得票率分佈為「三分天下」局面，民進黨獲得34%、國民黨33％、其他政黨33%，但現行的「並立制」選制規定卻讓民進黨擁有54%席次、國民黨34%席次，其他小黨僅獲得12%席次，讓大黨贏者全拿，小黨席次相對少，產生票票不等值的現象。

蔡壁如主張，應該透動修憲推動「聯立制」，讓票票等值，同時修法將高額選舉保證金改為登記費，以及把政黨補助款門檻下修為得票率2%，有利政黨公平競爭，也要增設「共同推薦候選人」制度。

張其祿則說，若以「聯立制」計算本屆國會立委席次，民眾黨應該獲得13席立委，但現在在「並立制」制度下只有5席，等於被沒收8席次。

張其祿補充，應該適度降低修憲和複決門檻，讓修憲成為民眾可以直接參與的權利，並研擬讓人民直接提案修憲，呼籲朝野共同合作推動廢考監、降低修憲門檻、交付公民修憲權利，進而減少兩極化對立。

另對廢考監議題，目前民進黨修憲小組提出「廢除監察院，改在國會設置監察使」方向，蔡壁如表示，應該提升國會調查權、監督權，而不是複製另一個監察院在立法院底下，否則恐使監察權掌握在總統手上，明顯不符人民希望提昇監督效率的民意。