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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫苗不良反應通報逾萬件遭疑模糊　陳時中允諾1個月修正辦法

▲▼行政院長報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢 陳時中 王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國第一劑Covid-19疫苗施打率將在10月底達到7成，根據衛福部統計，截至10月17日，我國疫苗接種後不良事件通報已逾萬件。台灣民眾黨立委賴香伶19日在立法院質詢時質疑，不良事件救濟範圍鑑定結果為「無關」的項目裡，增加了「醫學實證未支持其關聯性」，但應該是「無法確定」而非「無關」，對此，衛福部長陳時中允諾，衛福部將會在1個月內修正審議相關辦法。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤明、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

賴香伶今天質詢時問及，接種Covid-19疫苗不良反應通報率是否高於其他疫苗？陳時中說明，每個國家的Covid-19疫苗比起其他常規疫苗，不良反應通報率比較高一點，台灣也相對以往較高，原因是為了讓民眾方便通報，幾乎是沒有設限，「通報是時序關係，不能代表因果關係」。

賴香伶批評，她要強調的是，我國對於不良反應通報案例的救濟程序、審議速度之慢，1個審查會議審了10個案子就結束，照這樣來看，上千案例不知道要審幾年後才能審完。

賴香伶直指，2月18日剛開始修訂「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」時，將基金預算從1.5億元到2億元，提高到4億元，當時立法說明是可能有救濟案量增加，因此EUA疫苗可能的救濟有從寬認定，但再往下看會發現，基金上限提高了，救濟範圍認定，卻在「鑑定結果為無關」的欄位，增加「醫學實證未支持其關聯性」。

賴香伶質疑，難道醫學無法證明無關，就是無關？更可能的情況，應該是無法確定吧？對此，陳時中回應，科學上已經知道有關或無關的中間，確實有一塊「無法確定關聯性」，已有要求衛福部提出解釋文；且未支持期關聯性就不會列入有關，但還是要判定是無關還是無法排除，「傾向是無法排除，就不會認定是無關」。

賴香伶再追問，要求衛福部1個月內辦理修正公告，陳時中當場允諾表示，1個月內會修正相關辦法。

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