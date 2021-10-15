城中城大火釀46死　高虹安呼籲速修《消防法》

▲城中城大火。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨驚傳火警，釀成至少46死41傷，成為近26年最嚴重死傷火警意外，高雄市長陳其邁昨晚偕3位副市長鞠躬致歉，承諾檢討全市老舊公寓大樓問題。對此，台灣民眾黨立委高虹安呼籲，應儘速排審《消防法》部分條文修正草案，並盤查城市中老舊建築的風險狀況，要求改正，否則這將不是最後一次發生悲劇事故。

高虹安表示，城中城大樓起火原因尚待釐清，但同樣有許多區域空置失修，低樓層幾成廢墟，高樓層居然還可在無須列管申報公安的狀況下入住大量人口，主管機關實是責無旁貸，在悼念往者、致哀生者，祈願傷者平安後，市府實應深切檢討法規疏漏並投入資源，正視城市中老舊頹敗建物的風險狀況，主動盤點並嚴格檢查、要求改善改正，而非推諉給弱勢的住戶或完全卸責到所有權人的主動性和自發性，「否則我們實在擔心，這不會是最後一次發生類似的悲劇事故。」

高虹安稱，台灣民眾黨去年在立院提出《消防法》部分條文修正草案，除了加重管理權人罰則、課與主管機關權責外，也增訂內部人揭弊條款；今年她也提出「消防設備人員專法」草案，希望建立消防設備設計、設置、檢查、維修等的專業人員制度。

民眾黨立委張其祿則提出3點訴求呼籲，全國太多危老建設，甚至裡面還有違建，使得發生防火及公安意外根本就因應不及，內政部及地方政府早應針對全國建物的安全做出盤查及檢討，尤其是高屋齡大樓如有違建隔間出租問題，地方政府更要重點清查並限期要求改善。

張其祿表示，公眾場所依照消防法現行規定都必須要有防火計畫及定期的消防檢查，本次事故地點早先為住商混合大樓，地方政府的消防督察責任是否落實為本次事故重點之一，他將追蹤及檢討高雄市政府歷年來的消防檢查紀錄。

張其祿補充，呼籲立法院內政委員會盡速審議《消防法》部分條文修正草案，在法制上解決問題根源。