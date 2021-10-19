小玉涉販賣「變臉A片」牟利最多關2年　賴香伶：罰則過輕速立法

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌從去年7月起接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物變臉A片，包括民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷等人都受害。對此，台灣民眾黨立委賴香伶19日透過臉書表示，現行法律只能處2年以下有期徒刑，罰則過輕，面對這些新型態的科技犯罪，以及未經同意散布私密影像，應該加速立法規範。

賴香伶指出，面對這樣的不法侵害，現行法律只能以能《個人資料保護法》、《刑法》的誹謗或散播猥褻物品加以處罰，但這些多屬輕罪，只處以2年以下有期徒刑，罰則過輕，顯示法令跟不上科技犯罪，急需處理。

賴香伶說，面對新型態的科技犯罪，以造假訊息散布不實資訊，政府必須盤點法規、推動修法，對於在冒用他人影像、偽造不實訊息、意圖販售牟利行為，必須盡速遏制，否則這些惡行若繼續氾濫，有一天也會侵害到自己的親友家人，造成難以抹滅的傷害。

賴香伶表示，未經同意散布私密影像就是性犯罪，不論被拍攝者於「拍攝」當下是否出於自願，在拍攝後的「散布」階段應該經被拍攝者同意，願意被拍攝不等於願意散布，但有關針對「違反意願散布私密影像」的行為，目前也沒有單獨的法律將以規範，必須加速立法規範。

賴香伶強調，數位性暴力犯罪的特性就是高度匿名性、高度複製、快速轉傳，易於加速散布傳送勢必造成被害人遭受二度傷害，不論是「變臉」或是「違反意願散布私密影像」，都不應讓人受傷害，人們對「性」的窺探往往成為被害人受傷的根源，法律固然要跟上時代變化，但徒法不足以自行，人們應有足夠的意識與自覺，讓性別平權落實於日常生活，避免協助加害者，更要讓被害人獲得同理支持，才能平復被害人的創傷。