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馬斯克資產是「巴菲特的3倍」坐穩首富地位　特斯拉股價繼續飆漲

▲▼ 馬斯克、巴菲特。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／路透）

▲馬斯克的淨資產已經是巴菲特的三倍。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／路透）

記者吳美依／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下擁有特斯拉、SpaceX和隧道工程無聊公司（The Boring Company）等多家企業，根據彭博億萬富翁指數，隨著特斯拉股價最新一波飆漲，他的財富達到最新里程碑，如今已經比股神巴菲特（Warren Buffett）富有3倍。

《彭博社》寫道，特斯拉股價1日在紐約上漲8.5%，使得馬斯克的淨資產增加240億美元、達到3351億美元，也讓他與全球第2富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的淨資產差距擴大至1430億美元，而巴菲特則以淨資產1041億美元排名第十。

91歲的巴菲特現任控股公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway Inc.）主席，每年都將該公司部分股票捐贈給多個慈善組織，慈善事業規模龐大，在某種程度上解釋了他與馬斯克財富差距日益拉大的原因。巴菲特6月表示，自己過去16年的捐贈總價值達到410億美元。

特斯拉的股東們越來越有錢，新加坡零售商人廖凱原（Leo KoGuan）上周成為第三大個人股東，以121億美元的淨資產，在富豪排行榜上排名飆升。軟體製造公司甲骨文（Oracle）創辦人兼董事長艾利森（Larry Ellison）2018年才開始大力投資特斯拉，如今持有股份價值已達181億美元，幾乎是他所持的甲骨文股份價值1/4。

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