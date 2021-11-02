為川普退巴黎協定致歉　拜登誓領導對抗氣候變遷

▲美國總統拜登承諾領導對抗氣候變遷。（圖／路透）

文／中央社格拉斯哥1日綜合外電報導

美國總統拜登今天為前總統川普當年領導美國退出巴黎氣候協定向世界各國領導人致歉，並指出，大家應將對抗氣候危機視為經濟機會。

拜登在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上提及川普表示，他感到抱歉。川普退出了旨在減少碳排放量的巴黎協定。

拜登說，「我想我不該道歉，但我還是為了一個事實道歉，即美國因上一屆政府決定退出巴黎氣候協定，而有些大事不妙」；並指出，他今年元月就任美國總統後的最初行動之一，就是重返巴黎協定。

川普當年的理由是，巴黎協定會使工作機會流失，但拜登今天在格拉斯哥氣候峰會發言時說，對抗氣候變遷會助長經濟繁榮而非損害經濟。

他說：「我認為，日益惡化的氣候災難帶來了難以置信的機會。不僅對美國，對我們大家而言都是這樣。」

「美國不僅是重回談判桌，同時也希望能以身作則，藉以發揮領導作用。我知道，目前情況並非如此，不過這也正是我領導下政府此刻加緊努力的原因所在。」（譯者：張佑之）1101102

拜登氣候峰會喊話 美國將實現承諾達成減排目標

美國總統拜登今天在氣候高峰會表示，美國將實現承諾，在2030年前把溫室氣體排放量減少到比2005年的水準還少50%至52%，而世界也必須加強協助開發中國家應對氣候變遷問題。

世界各國領袖今天陸續就對抗氣候暖化發表談話，拜登指出：「如今我們仍做得不夠。」他強調，已開發國家必須協助開發中國家。拜登表示，世界必須大有作為以遏止氣候危機，而這些努力也應被視為世界所有經濟體的契機。

中國國家主席習近平未出席會議，據新華社報導，他發表書面致辭，呼籲各方強化行動，攜手應對氣候變化挑戰。他也敦促已開發國家不僅自己要做得更多，還要為發展中國家做得更好提供支持。

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將在峰會發表預錄訊息，但這個全球第4大溫室氣體排放國的領袖，並無在峰會上即時致詞的安排。