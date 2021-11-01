首富馬斯克開嗆聯合國　「做到這件事」就賣股票捐錢救飢荒

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聯合國籲捐60億美元救飢荒　首富馬斯克：說清楚怎麼救就捐錢

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國世界糧食計畫署（WFP）上月公開點名全球首富馬斯克（Elon Musk），只要捐出60億美元，也就是總資產2%，就能幫助解決全球飢荒問題。時隔多日，馬斯克透過推特做出回應，若世界糧食計畫署能以公開透明的會計方法，「在這裡確切說明60億美元將如何解決世界飢餓問題，我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出」。

綜合彭博、商業內幕等外媒報導，世界糧食計畫署署長畢斯利（David Beasley）10月時透露，只要像馬斯克、亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）等世界富豪站出來捐出財產一小部分，僅僅60億美元就能讓全球4200萬人免於因飢荒喪命。

時隔多日，馬斯克31日在推特說，如果世界糧食計畫署能在這則推文下方，以公開透明的會計方法解釋60億美元將如何解決世界飢餓問題，「我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出來。」

馬斯克是特斯拉執行長。依據億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克資產淨值為3110億美元，而世糧署所提到的60億美元僅占他的總資產約2％。

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