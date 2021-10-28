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「全球首富」馬斯克到底多有錢？　2%資產就能救活4200萬人！

▲▼特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）靠著太空技術公司Space X，使個人身價飆漲，再度打敗宿敵亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），重新奪回世界首富的寶座。而馬斯克到底多有錢呢？聯合國世界糧食計劃署（WFP）署長比斯利（David Beasley）就表示，馬斯克只要願意捐出2%的個人財產，就能拯救4200萬名可能因飢荒而死亡的人類。

根據CNN Business報導，聯合國世界糧食計劃署長比斯利26日接受採訪時，談到糧食危機，並呼籲全球的億萬富翁們「立即採取行動」。他特別提到分別位居全球富豪冠亞軍的馬斯克與貝佐斯。比斯利表示，「60萬美元（約新台幣1669億元）可以用來幫助4200萬人，如果我們不伸出援手，他們可能真的會死去。」

▲▼貝佐斯、馬斯克成為全球最吝嗇富豪之一。（圖／路透社、達志影像／美聯社）

▲馬斯克近日打敗貝佐斯，成為全球首富。（圖／路透社、達志影像／美聯社）

特斯拉創辦人馬斯克的淨資產接近2890億美元（約新台幣8億元），比斯利表示，這意味著馬斯克只需要捐出他個人財產的2%，就能夠解決4200萬人的飢餓問題。比斯利強調，氣候變遷與新冠疫情等幾次大型危機，導致許多國家都陷入飢荒的困境中。

根據WAP發布的最新數據顯示，阿富汗有2280萬人面臨嚴重的飢荒，而這個數字已經遠遠超過該國總人口的一半。報告還稱，由於大範圍的失業與流動性危機，使該國陷入人道主義的危機邊緣，有320萬名不滿5歲的兒童正處於危險之中。

南蘇丹飢荒,south sudan（圖／達志影像／美聯社）

▲全球糧食危機嚴峻，WAP呼籲富豪們伸出援手。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，美國拜登政府上周才發布一系列報告並提出警告稱，「氣候變遷將帶來廣泛影響」，同時首次公開承認氣候變遷與移民被迫移動有關。比斯利說，以中美洲為例，乾旱走廊、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多以及尼加拉瓜等地區，都因為颱風與洪水帶來毀滅性災害，而世界糧食計劃署也在積極為當地居民提供糧食。

包含聯合國世界糧食計劃署在內的許多人道主義組織一直以來都在努力向那些出現糧食危機的地區提供物資，然而目前卻因為缺乏資金與糧食，導致救援計畫困難重重，因此比斯利再次公開呼籲全球富豪能站出來提供協助。

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