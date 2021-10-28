好市多也會踩雷！鄉民票選「4款食物」絕不會回購：吃得好痛苦QQ

▲好市多常常掀起搶購潮，但也是會踩雷的。（圖／記者董美琪攝）



記者黃可昀／綜合報導

自從美式賣場好市多（costco）進入台灣後，不時就會掀起新品搶購風潮，但不是每項商品都符合大眾期待，尤其是食品類也是有可能踩雷。PTT網友票選出4款「最不推薦」的美食，不少吃過的顧客都失望地說不會回購，不過原PO強調口味很主觀，這4樣產品是他個人認為有進步空間：

1、迷你英式鬆餅

也就是葡萄乾司康，是英國很傳統的配茶點心，「覺得最大的敗筆在於葡萄乾，軟軟黏黏」，加熱過後美味度有提升，但還是不會回購。

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2、韓式迷你黑糖堅果糖餅

有些許肉桂味道，不過味道太死甜，吃完一整顆會很膩，「對於吃過韓式糖餅的人來說味道普通，算是蠻失望的。」

3、華師父冷凍豬肉水餃

這款冷凍水餃共180顆，售價379元，以冷凍水餃來說價位合理，但水餃的個頭卻特別小，「CP值很不高，不管是皮和汁都很不OK。」

4、六張犁鮮豬肉包

包子皮太厚，裡面肉餡也沒什麼味道，整體吃起來很油膩，「買過一次就超級失望的，不推。」

▲好市多4大雷物美食篇。（圖／翻攝自PTT）



留言區中，後面2項美食的評價比較兩極，「六張犁肉包很久以前就一堆人嫌難吃了，華師父也是，但華師父應該也算便宜吧？一顆不到兩塊錢而已」、「六張犁肉包我家固定會買來當早餐選擇耶，皮的確是滿厚的，可是有很難吃嗎」、「我跟女友都超喜歡華師父欸，結果一堆人說難吃，配Tabasco 加醬油酸辣超讚」、「肉包真的好雷，冰箱還有10顆吃得好痛苦QQ」。

前2項美食相對比較少負評，還是有許多人買單，「司康還可以吧，我覺得用電鍋蒸比烤的好吃，沒原本那種乾的要配茶的口感，變得比較蓬鬆有水份」、「司康很好吃，葡萄乾在糕餅裡本來就要濕軟才好吃」、「司康很棒！比很多麵包店做的好吃很多」、「覺得糖餅還行啊，吃過釜山在地的，這個多肉桂味。」