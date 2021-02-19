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好市多賣場驚見「蒂芬妮綠骨灰罈」　網激推：加鮮奶超好喝

▲好市多販賣的一款紅茶，外型讓網友會錯意像骨灰罈。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多販賣的一款紅茶，外型讓網友會錯意像骨灰罈。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者楊庭蒝／綜合報導

好市多以超佛的商品價格以及完善的退貨機制，吸引大批粉絲熱愛，出現排隊購買潮也是時有所聞。有網友發文指出，老婆尋找一款紅茶包許久，今（19）日終於在好市多汐止店尋獲，開心之餘也分享給大家。不過，商品實體照曝光後卻有人歪樓，「這罐子跟我阿嬤好像」，笑翻眾多網友。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，「恭賀太后！尋找已久，終於尋到了」，仔細看照片中的紅茶包，是一款以蒂芬妮綠的鐵罐子所包裝，分成五層堆疊陳列販售。

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不少同為該款紅茶包的愛好者指出，「瓶子本人真的很美」、「之前想買沒買到」、「少許開水泡開之後+鮮奶+糖包=鮮奶茶，真的好好喝」、「昨天不小心手滑了3罐」、「這真的很超值！茶包泡起來也不苦澀！很順口好喝」。

但也有其他看到鐵罐子外型的網友歪樓指出「這罐子跟我阿嬤好像」、「傳說中的骨灰罈」、「猛一看還以為開始賣骨X罈」、「這真的不錯，裡面紅茶可以喝，罐子可以當存錢桶，以後還能住⋯⋯」、「我怎麼看到一堆骨X罈 疊在一起」。

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關鍵字：

好市多紅茶骨灰罈

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