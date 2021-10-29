剛補貨馬上賣光！好市多「暖暖包又沒了」　家樂福賣爆近3千包

▲「今年冬天會很冷」造成暖暖包搶購熱潮。（圖／記者劉維榛攝）



記者周姈姈／台北報導

氣象專家李富城示警「今年冬天會很冷」，許多民眾開始搶購暖暖包，業者補貨的速度遠遠趕不上民眾搶貨的速度，明明這週一、二賣場才剛進貨，還祭出限購令，但還是有些賣場全部賣光，而業者也透露，之後還會再到一批暖暖包。

根據本站21日報導指出，有民眾在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」表示，她20日為了買暖暖包，跑了3次好市多賣場，結果每次去都沒有貨，詢問工作人員也只得到「沒有喔、缺貨喔」等回覆。後來她在櫃台看見，有人一次推了整車大約3、40盒暖暖包結帳，讓她直呼「瞬間心情變得不美麗」、「我要的不多，我只要一盒啊」。

▲業者表示，暖暖包本週一、二才剛進貨，但目前有些賣場也都賣完了。（圖／記者李毓康攝）



針對暖暖包缺貨一事，好市多企劃部副總經理王友玫表示，暖暖包這週一、二就有到貨2款，也祭出每卡限購一盒的限購令，但目前有些賣場已經都賣完了。王副總也指出，之後還會再到一批暖暖包，但時間還不太確定，因為現在有很多貨的到貨時間都不太一致。

至於其他賣場是否也出現暖暖包缺貨的情況，家樂福表示，近日回暖，因此現在並沒有缺貨，但有賣出2～3千包，庫存量也足夠，目前應該是不會採限購令。

▲家樂福暖暖包庫存量足夠。（圖／記者蕭筠攝）