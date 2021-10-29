「買好市多中衛口罩」他打開氣炸：被雷到！網友風向一面倒

▲好市多中衛口罩200入售價585元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

疫情前，好市多的中衛口罩同樣是200入，價格僅285元，如今硬生翻倍漲！有男網友抱怨，日前買了一盒回家，掐指一算價格讓他氣炸了，「中衞2.925元／入，左粉紅它牌50入裝，1.76元／入...覺得被雷到！」文章曝光後，讓一票網友看傻「雷什麼？說明白啊！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》說道，最近去北投賣場，恰好看到中衛200入口罩，一盒裝售價為585元，便拿了一盒結帳，返家開箱後卻讓他大失所望。

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原PO實際一算，中衛口罩一片平均2.925元，接著拿起它牌的粉色口罩相比，「左粉紅它牌50入裝，1.76元／入，覺得被雷到！」

文章曝光後，網友卻模不透原PO要表達的意思，紛紛開酸「覺得貴嗎？不要買就好了知名度、材質，我相信還是有差啦」、「雷在要繳會員也沒比較便宜？」「到最後你會發現你買的是信仰，而不是物品」、「各有所需，而且又不是價格不透明的標給你，有啥好PO的」、「拆開才發現中衛沒粉色嗎」、「牌子不同，這樣的比較沒意義啊」。

另一派中衛則分享實際感受，「中衛的膚觸真的舒服很多，臉不會刺癢，內層不會起毛，沒什麼好批評的，有人擦屁股隨便什麼衛生紙都可以，有人要超柔超細的才覺得舒服，一樣意思，不挑材質能用就好就才比價格」、「我還是比較愛中衛，試過很多牌子，戴一整天上班還是中衛舒服」、「鼻梁墊片才是技術所在」。

▲網友認為一分錢一分貨！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過也有網友認為，市面上口罩琳瑯滿目也好戴，不見得非中衛不可，「一堆迷信中衛的笨X啊，我開藥局三不五時就遇到」、「我個人在藥局買2盒150元的宏瑋，覺得就很好用了」、「1.76元太貴了，網購淨心的醫療口罩不挑色一盒50個70元，一片1.4元」、「康匠（匠心）平面口罩，舒服不刺癢」、「普惠醫工不錯，帶著覺得還可以比較不受阻礙呼吸，但要選顏色淡的」。