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社會 社會焦點 保障人權

更換加油機「扯斷安全閥」　工人成火球慘死…哥哥遭偵辦過失責任

▲▼ 新店，加油站，火警 。（圖／記者林裕豐攝）

▲華城加油站前年更換加油機時，發生油管安全閥被扯斷導致氣爆大火意外。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市華城加油站前年發生嚴重火警事故，正在更換加油機的袁姓工人全身90%灼傷不治，經勞檢發現，肇事主因是施工時只用簡易的油壓器材抬起加油機，導致加油機中心不穩傾倒，扯斷下方油管的安全閥釀災，台北地檢署1日依過失致死等罪，處分包商、也就是袁姓工人的哥哥緩起訴1年，條件是給付國庫3萬元。

2018年10月24日下午，位於新店安康路上的華城加油站正在進行加油機具更換作業，當時袁姓工人和其他包商正在第1車道的第1個機具旁工作，客人施姓男子開著小貨車往前停到第2個加油機，此時第1車道突然發生氣爆，現場陷入火海，袁姓工人頓時成了火球，經送醫急救，因全身90%灼傷不治死亡。

案發後，許姓加油站站長因沒有封閉施工中車道，造成施姓客人為了逃命扭傷膝蓋，在2019年底被檢察官依過失傷害罪起訴，經許姓站長與客人達成和解獲原諒撤告，台北地院已經判許姓站長公訴不受理。

至於整起工安意外的發生原因，經勞檢調查後，發現原本應出動推高機進行的工程，包商卻只用簡易的油壓桿來抬起加油機，導致加油機重心不穩傾倒，扯斷下方連結油管的安全閥，是引發氣爆的直接因素，檢察官因此依過失致死等罪，給與承包加油機換新業務的包商，也就是袁姓工人的哥哥緩起訴處分。

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