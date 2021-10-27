1眼失明男當佛堂駕駛…無照上國道「爆胎釀1死7傷」！下場曝光

▲▼國道3號南下90.4公里處廂型車翻車，造成1死7傷，司機遭判刑6月，全案仍可上訴。（資料照／記者陳凱力翻攝，下同）

記者戴若涵／新竹報導

國道3號南下90.6公里寶山路段2019年發生一起翻車事故！當時一名陳姓男子開車載著7名乘客要去進香，行經事故路段時，因爆胎車輛當場失控翻覆，其中一名葉姓女乘客經緊急送醫搶救仍宣告不治。日前陳男被依過失致死罪判刑6月，可上訴。

回顧整起事發經過，2019年8月25日上午9時許，一輛包括司機在內乘坐8人的廂型車，行經國道3號南下90公里處時，因左後輪爆胎翻覆，車輛佔據中、內側車道，路面上還散落輪胎皮、破碎的車殼零件，其中一名75歲葉姓婦人當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，一行人是從北部出發，要前往苗栗拜拜，不料，卻遇上翻車事件。根據檢方調查，擔任駕駛的陳姓男子出發前不僅沒有妥善檢查車輛，自己還坦承因一眼失明無法考取汽車駕照，只有機車駕照，葉女所乘坐的座位也沒有設置安全帶，造成事故發生後奪走一命。

此外，檢方查出，陳男明知車子在2015年購入後就沒換過輪胎，兒子2019年3月間駕駛該輛廂型車時，右後輪也曾在高速公路上爆胎，陳男對爆胎的風險已有預見的可能，卻沒有在上路前先換輪胎，認定他有過失，將他起訴。

新竹地方法院審酌，陳男無照駕車，上高速公路前又沒有妥善檢查車輛，遇車輛左後車輪膠皮脫落導致爆胎，車輛失控翻覆，葉女送醫搶救仍身亡，本來應該從重量刑，但考量他是義務擔任佛堂駕駛，沒有收取報酬，自己也因為這場車禍頸椎受傷。

另外，新竹地院指出，陳男在車禍發生後，迅速與同車乘客都達成和解（除了葉女家屬外），在偵查、法院準備程序中也始終表達希望跟被害人家屬談和解的意願，可惜因對方拒絕才沒能和解，認為他已經有悔意，也沒有前科，依照無照駕車過失致死罪，將他判處有期徒刑6月，全案仍可上訴。