19歲男過馬路遭撞噴…臉變形「腦漿外溢」慘死！他超速行駛GG了

▲▼周男超速撞上未依行人號誌步行在斑馬線上的陳男，遭家屬提告求償。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名周姓男子2019年7月間凌晨開車行經中壢區延平路、中美路口時，超速撞飛正在斑馬線上過馬路的陳姓男子，導致陳男彈起後再重摔地面，當場頭部變形、腦漿外溢不治。陳男家屬心碎向周男提告求償，日前法院判決出爐！

判決指出，37歲周男2019年7月21日凌晨4時52分許，開著自小客車沿中壢區延平路往桃園方向行駛，行經延平路與中美路口時，不僅以超過50公里的時速超速行駛，也沒有暫停讓行人先行通過，當場撞上沒有依照行人號誌步行在斑馬線上的19歲陳姓男子。

由於撞擊力道猛烈，陳男受有右臉深撕裂傷、顏面骨變形併腦漿外漏、脊椎變形、胸腔變形併左右側氣胸、軀幹及四肢多處擦傷等傷害，雖經緊急送醫急救，人仍因傷勢過重於同日凌晨5時15分許宣告不治。

刑事部分，桃園地方法院審理後，依照過失致死罪將周男判處有期徒刑8月，案經上訴高等法院，合議庭審酌死者陳男也有過失，一審卻沒有在判刑時列入考量，且家屬雖然沒有與周男達成和解，但已取得強制險賠付的200萬餘元，改判周男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

陳母失去兒子後悲痛不已，決定向周男提告求償，包括1078萬餘元扶養費、精神撫慰金400萬元在內，共計1475萬餘元。中壢簡易庭勘驗各項事證以及雙方情狀後，判周男應賠償陳母94萬餘元，全案仍可上訴。