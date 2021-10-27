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19歲男過馬路遭撞噴…臉變形「腦漿外溢」慘死！他超速行駛GG了

▲桃園市周姓男子去年7月間凌晨4時許，開車行經中壢區延平路與中美路時，疑似超速撞上正在斑馬線行走的陳姓路人，導致頭部腦漿外溢送醫不治慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲▼周男超速撞上未依行人號誌步行在斑馬線上的陳男，遭家屬提告求償。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名周姓男子2019年7月間凌晨開車行經中壢區延平路、中美路口時，超速撞飛正在斑馬線上過馬路的陳姓男子，導致陳男彈起後再重摔地面，當場頭部變形、腦漿外溢不治。陳男家屬心碎向周男提告求償，日前法院判決出爐！

判決指出，37歲周男2019年7月21日凌晨4時52分許，開著自小客車沿中壢區延平路往桃園方向行駛，行經延平路與中美路口時，不僅以超過50公里的時速超速行駛，也沒有暫停讓行人先行通過，當場撞上沒有依照行人號誌步行在斑馬線上的19歲陳姓男子。

由於撞擊力道猛烈，陳男受有右臉深撕裂傷、顏面骨變形併腦漿外漏、脊椎變形、胸腔變形併左右側氣胸、軀幹及四肢多處擦傷等傷害，雖經緊急送醫急救，人仍因傷勢過重於同日凌晨5時15分許宣告不治。

▲桃園市周姓男子去年7月間凌晨開車行經中壢區延平路與中美路疑超速撞上在斑馬線行走的陳姓路人，警方現場處理事故情形。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

刑事部分，桃園地方法院審理後，依照過失致死罪將周男判處有期徒刑8月，案經上訴高等法院，合議庭審酌死者陳男也有過失，一審卻沒有在判刑時列入考量，且家屬雖然沒有與周男達成和解，但已取得強制險賠付的200萬餘元，改判周男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

陳母失去兒子後悲痛不已，決定向周男提告求償，包括1078萬餘元扶養費、精神撫慰金400萬元在內，共計1475萬餘元。中壢簡易庭勘驗各項事證以及雙方情狀後，判周男應賠償陳母94萬餘元，全案仍可上訴。

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