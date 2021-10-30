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社會 社會焦點 保障人權

不要的婚紗照被當宣傳PO網　攝影師被控侵害《著作權》結果出爐

▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲OL發現被自己挑選淘汰的婚紗照，遭攝影師上傳臉書當宣傳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

1名專程找婚紗攝影師拍攝美照的OL發現，當初挑選後不要的婚紗照，被林姓攝影師上傳臉書粉專，當成免費宣傳，OL控告林男涉嫌違反《著作權法》，台北地檢署檢察官比對雙方契約及定型化契約，認為所有照片「著作人」自始都是攝影師，林男頂多因違約面臨民事賠償，但無刑責，處分不起訴。

詠衡法律事務所鍾維翰律師解釋，依《著作權法》第3條可知，著作人與著作權是不同概念，著作人是創作著作之人，著作權則是著作完成後而生的著作人格權與著作財產權。而依同法第12條，通常消費者委託攝影師拍攝婚紗的時候，如果契約無特別約定，攝影師就是所拍攝之照片的著作人，並享有著作財產權，如果契約另有約定，權利歸屬就另外根據雙方約定。

本案的契約中並沒有特別約定，故原則上由攝影師享有著作財產權，縱然消費者提出經濟部所公告之「婚紗攝影服務定型化契約範本」，主張照片若經消費者選定，則消費者享有著作財產權，但本案中出現爭議的是未經消費者選定之照片，則回歸原則規定，著作財產權仍為攝影師擁有，消費者不可對攝影師主張《著作權法》第92條侵害著作財產權之規定。

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲檢察官認為婚紗照的著作人一直都是攝影師，消費者只是取得挑選走的照片著作財產權。（圖／pixabay）

本件OL提告指控，她在2020年5月26日，和經營工作室的林姓攝影師簽訂契約，並從林男拍攝的照片中，選擇了喜歡的照片集冊珍藏，沒想到6月24日，她從林男的臉書和一個婚禮籌備相關的粉絲專頁上，看到14張自己當初淘汰不要的婚紗照，憤而控告林男涉嫌侵害他人著作財產權；林男堅稱自己本來就擁有照片著作權。

檢察官調查當事雙方所簽契約，沒有特別約定著作財產權歸屬，而依定型化契約，被新人挑走的照片，著作財產權應該屬於消費者，不過，這些婚紗照的著作人，從一開始就是攝影師，OL只能依定型化契約，取得挑選的照片著作財產權，沒被挑走的婚紗照，著作人和著作財產權都還是屬於攝影師。

不起訴處分指出，雖然通常婚紗照契約中會有，「未經消費者選定知其他樣片及照片，除經書面同意者外，業者不得使用，並應銷毀之」，但這種挑剩的照片處置規範，應該屬於雙方契約民事賠償問題，並無證據可認定林姓攝影師侵害OL的著作財產權。

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