24歲男開聯結車「國道上睡著」！5車撞一團…1女身體斷2截慘死

▲國道3號2020年11月間發生5車追撞事故，造成1人死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者戴若涵／新竹報導

國道3號南下99.1公里處2020年11月間發生一起死亡車禍！一名24歲蘇姓聯結車駕駛開車開到睡著，追撞上前方車輛，造成5車撞成一團的事故，其中一名葉姓女駕駛「身體斷成2截」慘死。新竹地方法院審理過後，依照過失致死罪將蘇男判刑6月，得易科罰金，可上訴。

根據檢方調查，蘇男2020年11月3日開著聯結車搭載張姓助手沿國道3號由北往南行駛，當天上午8時40分左右，行經南下99.1公里外側車道時，蘇男竟開車開到睡著，由於當時適逢上班時間，現場已有回堵車流，他以每小時95公里的時速當場撞上前方車輛，造成前方4輛車當場推撞成一團。

而前方4輛車的葉姓、張姓、林姓、許姓駕駛受有輕重不一的傷勢，其中葉姓女子傷勢尤為嚴重，不僅頭、胸、腹下肢受有鈍力損傷，全身還有多處開放性骨折、嚴重撕裂傷，身體當場斷成兩截，導致神經性休克合併出血性休克死亡。

事後蘇男對犯行坦承不諱，被依照過失致死罪嫌起訴。新竹地方法院指出，蘇男高速行駛在車流擁擠的國道公路上，竟然因為疲勞駕駛而睡著，導致連環車禍的發生，除了令葉女的家庭在一夕之間破碎，也造成林男、許女受有顱內出血、肋骨骨折等傷勢。

法院考量，蘇男2019年才因駕駛同輛聯結車肇事，被依法判刑6月，得易科罰金確定，如今又再因疲勞駕駛肇事，但審酌他與被害人家屬達成和解，最後依照過失致死罪將蘇男判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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