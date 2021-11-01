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麥當勞雞塊、漢堡王牛肉堡買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」先收

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda11月限定優惠碼一次看。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

這個月的小確幸來了！外送平台「foodpanda」11月限定「超殺折扣碼」終於登場，不僅有麥當勞雞塊4塊雞塊買1送1，還有下單漢堡王指定套餐、必勝客筆管麵通通一樣買1送1，快點先筆記。

●美食外送 
1.即日起至11月9日凡輸入優惠碼「MCDOCT」即享「麥當勞4塊雞塊買1送1」，限指定店家使用，每單限點1次，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

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2.即日起至11月14日免優惠碼「肯德基訂餐滿329元送2份大份雞米花」，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

3.11月8日至11月21日凡輸入優惠碼「BKNOV」即享「漢堡王訂購指定雙起司牛肉堡套餐買1送1」，每單限用 1 次，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

4.11月9日至11月29日免優惠碼「必勝客紙包筆管麵買1送1」，限指定店家使用，須於周一至周五期間每日12時至14時下單才享優惠，優惠數量有限、兌完為止。

5.11月15日至12月14日輸入優惠碼「DMNOV」即享「達美樂訂購披薩捲餅套餐現折50元」優惠，限指定店家使用，每單限點1次，每人限用3次。

6.11月15日至11月28日輸入優惠碼「TOYA50」即享「大戶屋訂餐滿300元現折50元」優惠，限指定店家使用，不限平台新客，數量有限、兌完為止。

7.即日起至11月14日輸入優惠碼「BOX30」即享「享吃便當訂餐滿200元現折 30元」，限指定店家使用，不限平台新客，數量有限、兌完為止。

8.即日起至11月14日輸入優惠碼「YO85」即享「吉野家訂餐滿350元打85折」，最高折抵80元，限指定店家使用，不限平台新客，數量有限、兌完為止。

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲必勝客紙包筆管麵買1送1。（圖／業者提供）

●生鮮雜貨、熊貓超市
1.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「1111」即享「生鮮雜貨全面79折」優惠，最高折抵150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.11月12日至11月30日凡輸入優惠碼「感恩的心」即享「生鮮雜貨全面79折」優惠，最高折抵150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止

●熊貓超市
1.即日起至11月10日凡輸入優惠碼「雙11」即享「熊貓超市75折」優惠，最高可折抵120元，每人限用11次，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨
1.即日起至11月7日凡輸入優惠碼「好漂亮」即享「藥妝母嬰用品69折」優惠，最高可折抵 100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.11月8日至14日凡輸入優惠碼「好可愛」即享「寵物用品69折」優惠，最高可折抵 100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.11月15日至21日凡輸入優惠碼「好質感」即享「居家好物69折」優惠，最高可折抵 100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.11月22日至30日凡輸入優惠碼「好健康」即享「嚴選生鮮69折」優惠，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5.即日起至11月30日凡輸入優惠碼「NEWC11」即享「家樂福指定分店限時限量69折」優惠，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6.11月5日至12月4日凡輸入優惠碼「J個正點」即享「JASONS滿699元現折200元」。最高可折抵200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止

7.即日起至11月30日免優惠碼「無印良品滿599元現折60元」，可疊加生鮮雜貨優惠碼。

●外帶自取
1.即日起至11月30日凡輸入優惠碼「PUNEW6」，且為首次使用外帶自取者即享「滿100元打6折」，最高折抵100元，不限平台新客，數量有限兌完為止。

2.11月20日至11月30日免優惠碼「外帶自取最低79折起」，限指定店家，數量有限、兌完為止。

3.即日起至11月30日免優惠碼「取餐快速點！外帶自取最低79折起」，限指定店家，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠
1.即日起至11月30日「JCB信用卡獨家優惠」，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「PSJCB011」折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至11月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS11LINEPAY」可享88折優惠，最高可折50元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至11月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至中午11時，消費滿100元輸入優惠碼「PSLPearly11」享85折優惠，最高可折50元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

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