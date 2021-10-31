漢堡王買1送1、肯德基下殺4.2折！「7大速食店」最新優惠一次看

▲7大速食店優惠一次看。（圖／各大業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

最新速食店優惠來了！《ETtoday新聞雲》整理7大速食品牌超殺折扣，像是漢堡王有牛肉堡、中薯買1送1，肯德基則祭出最新優惠券下殺最低4.2折起，必勝客平日限定買筆管麵送比薩，拿坡里也推買炸雞送雞翅活動，把握機會揪團吃爆。

▲拿坡里至11月30日前享買8送8優惠。

●漢堡王

漢堡王10月限定「振興優惠券」一共有24種全新優惠，包括個人、雙人超省餐，其中，雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣，還有超划算「買1送1」，包括中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1，即日起至11月18日限時吃，提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

●肯德基

肯德基官網祭出最新優惠券，即日起至12月31日最低4.2折起就能爽嗑多樣美食，包括獨享超優惠就有15組優惠、雙人激省餐6組優惠以及多人揪團省共8組優惠，最高狂省5000元。

●必勝客

必勝客即日起至11月29日祭出上班日限定「買1送1」優惠，每周的上班日（周一至周五）只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個，雙主餐一次滿足，筆管麵目前有6口味選擇，包括波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排、波隆那海鮮、奶油海鮮及羅勒海鮮。另，加碼吃單點大比薩1個直接打6折還送原萃綠茶。

●拿坡里

拿坡里即日起至11月30日凡購買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅直接一次滿足，且義式二節翅只送不賣。

▲▼漢堡王10月振興優惠券。



●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至11月14日祭出「五倍券優惠」活動，只要持五倍券，無論實體或數位，消費滿200元就送「甜心地瓜球」1份，提醒西門店、板橋環球專櫃、忠孝店3門市改贈「粹釀酸梅湯」。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡至10月31日前推「振心感謝季活動」，凡使用振興券或數位支付包含LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通、台新信用卡等消費滿200元加送蒟蒻兌換券1張，每筆消費限贈1張，限下次消費滿百使用，數量有限，送完為止。

餐點部分則推200元、500元2大優惠組合，其中，200元組合有藜麥元氣牛肉珍珠堡搭配摩斯雞塊、薯條、冰紅茶，以及早餐雙人組黃金塔塔鱈魚堡、咖哩豬排堡搭配薯條、2杯冰紅茶，且附提袋1個；500元組合則有指定漢堡、摩斯雞塊、薯條、蒟蒻、冰紅茶，再搭配禮品4選2，包含濾泡式咖啡、玉米濃湯隨身包、紅鑽藜麥可可、摩斯和風沙拉醬等，附提袋1個。

●SUBWAY

SUBWAY至10月31日前推出「美味超值絕配」2組合優惠，嫩雞沙拉卷餅加小杯飲料只要99元，另一款6吋火雞胸肉堡搭配小杯飲料也只要115元。

▲必勝客紙包筆管麵平日買1送1。