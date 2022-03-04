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麥當勞、星巴克通通第2件半價！foodpanda「3月超殺優惠碼」來了

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda3月超殺優惠碼一次看。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

等到了！外送平台「foodpanda」3月限定「超殺折扣碼」強勢開跑，這個月不僅有麥當勞勁辣香雞翅第2件5折吃、星巴克紅茶那堤第2杯半價喝等優惠，還有八方雲集鍋貼套餐打出75折優惠，趕緊筆記。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

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▲星巴克爽喝指定飲品第2杯半價。（示意圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

●美食外送
1.麥當勞：即日起至3月23日免優惠碼「勁辣香雞翅第2件5折」，每日數量有限、售完為止。

2.八方雲集：即日起至3月10日免優惠碼「招牌鍋貼套餐打75折」，每日數量有限、售完為止。

3.大苑子：即日起至3月14日凡輸入優惠碼「喝大苑子」享「訂單滿250元打75 折」優惠，數量有限、兌完為止。

4.星巴克：即日起至3月15日免優惠碼「2杯特大杯美式咖啡下殺169元」，每日數量有限、售完為止。

5.肯德基：3月7日至3月27日凡輸入優惠碼「春涼吃點基」享「訂單滿299元現折30元」優惠，每人可用3次，數量有限、兌完為止。

6.星巴克：3月16日至3月18日免優惠碼「大杯粉紅夢幻草莓星冰樂169元喝」，每日數量有限、售完為止。

7.星巴克：3月19日至4月5日免優惠碼「特大杯馥列白或特大杯經典紅茶那堤同品項第2杯半價喝」，每日數量有限、售完為止。

8.達美樂：3月21日至4月3日凡輸入優惠碼「DMAPR」享「超值四喜小披薩現折100元」，每日數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨
1.即日起至3月14日凡輸入優惠碼「春眠不覺曉」享「生鮮雜貨精選商店85折」優惠，最高折抵100元，每人可用1次，數量有限，兌完為止。

2.即日起至3月14日凡輸入優惠碼「春天好水」享「指定藥妝店滿250元打75折」優惠，最高折抵200元，每人可用2次，數量有限，兌完為止。

3.3月6日下單「全家指定咖啡買1送1」，滿150元輸入優惠碼「春天好咖」再打75折，最高折抵50元，每人可用1次，數量有限，兌完為止。

4.3月11日至3月14日凡輸入優惠碼「白色情人J」享「JASONS滿300元打75折」優惠，最高折抵150元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取
1.即日起至3月31日首次使用外帶自取者凡輸入優惠碼「150GET」，享「消費滿250元現折150元」，加碼再送2張30元美食金，數量有限、兌完為止。

2.即日起至3月31日免優惠碼「外帶自取最低79折起」，限外帶自取指定店家使用，數量有限、兌完為止。

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