為自己加值有妙方　北捷燈箱給你好idea

▲想讓自己有個新開始不妨在搭乘台北捷運時，多加留意給你帶來一些靈感。無論是吃喝玩樂、運動與休閒，都能為你虎年加添活力滿點。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

迎接新一年到來，正是甩開壞習慣與脫胎換骨好時刻。經過台北捷運時，或許能給你一些新的idea！聰明投資加值自己趁現在，有信念就能帶你飛越極限，安聯人壽助你挺進未來，還有中國信託LINE Pay卡，多款卡面隨心任選，最高還可享15%回饋。民眾蔡小姐說，「經過的時候就看到這個廣告，覺得滿吸引人的；因為它有滿多店家合作，另外加上我朋友都有在用，所以我現在也滿想要來使用中國信託LINE Pay卡，真的非常方便。」

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▲JIUJIU親親口罩找來瘦子代言並推出聯名口罩，防疫也能兼顧時尚。（圖／記者姜國輝攝）

最近天氣濕濕冷冷讓你不想出門嗎？立即訂閱foodpanda，不只美食，生活中臨時的大小需求即刻都能支援送給你。還有帥氣時尚形象深受青睞的瘦子E.SO攜手JIUJIU親親口罩，不僅成為年度代言人，更推出聯名商品，在小三美日、康是美等都能找到，讓你防疫同時還能兼顧潮流。民眾鄒小姐表示，「我本身就是瘦子的粉絲，正好又在捷運站裡看到這個廣告，就特別去搜尋一下。我覺得現在因為疫情關係，每天都需要戴口罩，那它本身就很時尚，而且還有醫用認證，所以對我來說就覺得還滿吸引的，會想要來使用看看。」

▲foodpanda成為不少人忙碌日常的小幫手。（圖／記者姜國輝攝）

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▲台日攜手抗疫，持續愛的善循環。（圖／記者姜國輝攝）

深受疫情影響，仍有暖心事在生活中上演。日台厝邊攜手抗疫，透過日本台灣交流協會捎來感謝訊息，台灣的愛心醫療物資，與日本友情疫苗形成善的循環。另外在生活中是不是有滿滿的感謝與愛，卻不知道怎麼表達，不妨讓LINE禮物來替你說出口，即時送禮到心坎，讓新的一年也繼續被愛包圍每一天。