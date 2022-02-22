　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為自己加值有妙方　北捷燈箱給你好idea

▲想讓自己有個新開始不妨在搭乘台北捷運時，多加留意給你帶來一些靈感。無論是吃喝玩樂、運動與休閒，都能為你虎年加添活力滿點。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

迎接新一年到來，正是甩開壞習慣與脫胎換骨好時刻。經過台北捷運時，或許能給你一些新的idea！聰明投資加值自己趁現在，有信念就能帶你飛越極限，安聯人壽助你挺進未來，還有中國信託LINE Pay卡，多款卡面隨心任選，最高還可享15%回饋。民眾蔡小姐說，「經過的時候就看到這個廣告，覺得滿吸引人的；因為它有滿多店家合作，另外加上我朋友都有在用，所以我現在也滿想要來使用中國信託LINE Pay卡，真的非常方便。」

▲▼北捷,燈箱廣告,2月宣傳,為自己加值有妙方 北捷燈箱給你好idea。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲JIUJIU親親口罩找來瘦子代言並推出聯名口罩，防疫也能兼顧時尚。（圖／記者姜國輝攝）

最近天氣濕濕冷冷讓你不想出門嗎？立即訂閱foodpanda，不只美食，生活中臨時的大小需求即刻都能支援送給你。還有帥氣時尚形象深受青睞的瘦子E.SO攜手JIUJIU親親口罩，不僅成為年度代言人，更推出聯名商品，在小三美日、康是美等都能找到，讓你防疫同時還能兼顧潮流。民眾鄒小姐表示，「我本身就是瘦子的粉絲，正好又在捷運站裡看到這個廣告，就特別去搜尋一下。我覺得現在因為疫情關係，每天都需要戴口罩，那它本身就很時尚，而且還有醫用認證，所以對我來說就覺得還滿吸引的，會想要來使用看看。」

▲▼北捷,燈箱廣告,2月宣傳,為自己加值有妙方 北捷燈箱給你好idea。（圖／記者姜國輝攝）

▲foodpanda成為不少人忙碌日常的小幫手。（圖／記者姜國輝攝）

感冒不適好難受，大正百保能顆粒劑型更快溶解，助你緩解感冒症狀。另外Panasonic特別找來了金鐘影后柯佳嬿，擔任極潤美髮大使，Panasonic極潤奈米水離子吹風機，透過獨家高滲透奈米水離子保濕科技，呵護你細緻秀髮。

覺得年後收心好難嗎？不妨可以從好好運動開始。迪卡儂台北中山店盛大開幕，協助完美你的運動日常。或者是來點遊戲點綴生活，《真・三國無雙 霸》由日本光榮特庫摩官方授權，官方原創團隊監製，還原最原汁原味的真三國無雙。還有潮流電競品牌ROG，為玩家提供全方位高效電競戰備，增添更佳遊戲體驗。

▲▼北捷,燈箱廣告,2月宣傳,為自己加值有妙方 北捷燈箱給你好idea。（圖／記者姜國輝攝）

▲台日攜手抗疫，持續愛的善循環。（圖／記者姜國輝攝）

深受疫情影響，仍有暖心事在生活中上演。日台厝邊攜手抗疫，透過日本台灣交流協會捎來感謝訊息，台灣的愛心醫療物資，與日本友情疫苗形成善的循環。另外在生活中是不是有滿滿的感謝與愛，卻不知道怎麼表達，不妨讓LINE禮物來替你說出口，即時送禮到心坎，讓新的一年也繼續被愛包圍每一天。

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
馬爾濟斯遭4犬扯落　女主人看牠活活被咬死
國三小客撞2車引擎削去大半　女乘客傷重慘死
快訊／不敵雨勢！　IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌
男星賣NTF「賺1億4千萬」！　嗆周杰倫：我贏了歹勢
屏東7億毒品走私！　2警撿毒口吐白沫還傻笑
首例！高雄防疫旅館員工疑清消中毒　重症搶命恐失能
獨／童仲彥爆謝和弦要選議員！　新婚感謝祭「續拍片」
新北童幫植物人父籌到500萬！恐被取消低收資格　社會局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫材本土化！元智研發齒科用新材料「降低30倍成本」

辜濓松的手稿成推手　中信銀追求獲利與社會公益

台南歸仁家族居隔新增1名陰轉陽確診　黃偉哲再籲民眾儘速接種疫苗落實防疫

15歲兒偷騎車！撞癱21歲護理師「脊椎全斷」　爸急問：怎脫產

暑假防疫措施退場？陳時中：特定情境免戴口罩

唯一走出亞洲、橫跨三大時區的串流平台「愛奇藝」

下不停！今年「台北只有6天沒下雨」　刷新24年來最高紀錄

為自己加值有妙方　北捷燈箱給你好idea

追求時期狂送禮！最終沒結果...他問：可以拿回來嗎？　網戰翻

全國首例！高雄防疫旅館員工疑清消中毒　6天3度急診搶命恐失能

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

醫材本土化！元智研發齒科用新材料「降低30倍成本」

辜濓松的手稿成推手　中信銀追求獲利與社會公益

台南歸仁家族居隔新增1名陰轉陽確診　黃偉哲再籲民眾儘速接種疫苗落實防疫

15歲兒偷騎車！撞癱21歲護理師「脊椎全斷」　爸急問：怎脫產

暑假防疫措施退場？陳時中：特定情境免戴口罩

唯一走出亞洲、橫跨三大時區的串流平台「愛奇藝」

下不停！今年「台北只有6天沒下雨」　刷新24年來最高紀錄

為自己加值有妙方　北捷燈箱給你好idea

追求時期狂送禮！最終沒結果...他問：可以拿回來嗎？　網戰翻

全國首例！高雄防疫旅館員工疑清消中毒　6天3度急診搶命恐失能

一年未自然懷孕為不孕　六類型人靠中醫扭轉

警出奇招...人形立牌+分隔護爛　139縣道「死亡彎道」車禍減半

限時5天！她曝麥當勞「香菜冰淇淋」獨門吃法：會上癮

加碼龍蝦吃到飽！十二廚下午餐買一送一只到3／31　餐券2張可抵3人

《實力至上主義教室》銷量破600萬　動畫續篇登場...網：會魔改嗎

醫材本土化！元智研發齒科用新材料「降低30倍成本」

艾瑞絲NFT脫了「根本迷片封面」3分鐘秒殺！網怒轟反骨：物化女性

主播一姐快篩陽性「群聚開會」上班3天！　同事崩潰怒批：很自私

她遭「鹽酸灑臉」害毀容！臉被腐蝕可見頭骨　竟是多年好友下狠手

辜濓松的手稿成推手　中信銀追求獲利與社會公益

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

快訊／本土+5「分佈南北2縣市」、另增39例境外

老高被超越？網點名1位YouTuber深度贏了

童仲彥曝喜訊！　三婚娶「小15歲女友」

台灣人擇偶條件調查！僅1族群求「房事和諧」

雨勢又升級！7縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

Uber Eats開放年訂閱制了！

Uber Eats開放年訂閱制了！

看準「訂閱制」廣受外送族喜愛，外送平台「Uber Eats」的「優饗方案」正式啟動「年訂閱制」，除了可享有訂單滿199元無限次免外送費優惠外，主打全台18縣市皆都開放下單訂購，方便爆表，且至3月31日前還享有限時優惠價，平均每月訂閱價格較月訂閱制下殺75折，1個月僅需花費90元就能享有更多小確幸。

守護呼吸！Panasonic空調新品登場

守護呼吸！Panasonic空調新品登場

foodpanda訂閱制挨轟「偷改優惠價」！業者回應

foodpanda訂閱制挨轟「偷改優惠價」！業者回應

外送員路檢專案啟動　抓23件違規要開罰

外送員路檢專案啟動　抓23件違規要開罰

傍晚入園免門票！兒童新樂園延長營運

傍晚入園免門票！兒童新樂園延長營運

關鍵字：

台北捷運foodpandaPanasonic家外媒體專題

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面