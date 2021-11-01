2021愛購台東預告活動　分享貼文留言標好友就可抽iPhone13 PRO

▲愛購台東I GO TAITUNG粉絲專頁舉辦活動，有機會抽中iPhone13PRO。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提振台東經濟，吸引外地遊客到台東旅遊消費，再次推出2021愛購台東消費季活動，鼓勵台東在地消費，將於11月12日起開放發票登錄，只要自10月8日起在台東消費累計滿500元，即可獲得抽獎機會，最大獎為油電汽車乙台，以及總價值超過百萬元以上的多種獎項，另外，縣府也加碼推出預告活動，民眾在『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁按讚，並留言標註好友就可以抽iPhone 13 PRO，歡迎大家踴躍參加。

台東縣政府表示，自5月起受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，重挫台東觀光活動及內需市場消費力道，縣府為再創國旅商機，並配合中央政府5倍券發放刺激全台消費，延續2020年愛購台東消費季活動帶來的消費購買熱潮，推出2021年版，凡10月8日起在台東在地消費之發票均可登錄，金額累計滿5百元即可獲得1次抽獎機會，不僅歡迎觀光客來台東消費有機會獲得汽車等大獎外，也希望縣民能夠極力在台東消費，消費越多累計抽獎次數越多，希望在這後疫情時代，加碼消費抽獎活動，讓大家在台東玩得盡興、買的高興。

此外，台東縣政府特別加碼推出預告活動，自11月1至10日23:59止，民眾只要到『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁按讚，留言『I GO TAITUNG我消費 大獎汽車開回家』，同時Tag 3位好友並分享貼文，就有機會將iPhone 13 PRO(128G)帶回家。縣府將於11月11日將隨機抽出得獎者，並公告於『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁，更多活動相關訊息，可上粉絲專頁查詢(網址：https://www.facebook.com/igotaitung )，請大家不要錯過囉。