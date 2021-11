2021愛購台東預告活動　分享貼文留言標好友就可抽iPhone13 PRO

▲愛購台東I GO TAITUNG粉絲專頁舉辦活動,有機會抽中iPhone13PRO。(圖/記者楊漢聲攝)

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府為提振台東經濟,吸引外地遊客到台東旅遊消費,再次推出2021愛購台東消費季活動,鼓勵台東在地消費,將於11月12日起開放發票登錄,只要自10月8日起在台東消費累計滿500元,即可獲得抽獎機會,最大獎為油電汽車乙台,以及總價值超過百萬元以上的多種獎項,另外,縣府也加碼推出預告活動,民眾在『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁按讚,並留言標註好友就可以抽iPhone 13 PRO,歡迎大家踴躍參加。

台東縣政府表示,自5月起受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,重挫台東觀光活動及內需市場消費力道,縣府為再創國旅商機,並配合中央政府5倍券發放刺激全台消費,延續2020年愛購台東消費季活動帶來的消費購買熱潮,推出2021年版,凡10月8日起在台東在地消費之發票均可登錄,金額累計滿5百元即可獲得1次抽獎機會,不僅歡迎觀光客來台東消費有機會獲得汽車等大獎外,也希望縣民能夠極力在台東消費,消費越多累計抽獎次數越多,希望在這後疫情時代,加碼消費抽獎活動,讓大家在台東玩得盡興、買的高興。

此外,台東縣政府特別加碼推出預告活動,自11月1至10日23:59止,民眾只要到『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁按讚,留言『I GO TAITUNG我消費 大獎汽車開回家』,同時Tag 3位好友並分享貼文,就有機會將iPhone 13 PRO(128G)帶回家。縣府將於11月11日將隨機抽出得獎者,並公告於『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁,更多活動相關訊息,可上粉絲專頁查詢(網址:https://www.facebook.com/igotaitung ),請大家不要錯過囉。