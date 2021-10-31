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嘉義縣癌症篩檢抽現金　可抽電視機+Apple iPad mini

▲▼ 嘉義縣癌症篩檢抽獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣癌症篩檢抽獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣「犇向健康-定期篩檢抽大獎」吸引逾6萬人篩檢， 28日上午在溪口鄉崙尾3+1行動醫療活動現場，由縣長翁章梁電腦隨機抽出5位1萬元幸運兒。為鼓勵民眾愛健康，28日參與3+1行動醫療健檢者再加碼1,000元禮券10名，分別由翁章梁、鄉長孫維聰、縣議員劉雅文和衛生局長趙紋華現場抽出得獎者 ，總計這一波的篩檢抽獎有96位幸運得主。

▲▼ 嘉義縣癌症篩檢抽獎。（圖／記者翁伊森翻攝）
今年受疫情影響，全國四癌篩檢數較去年同期減少29萬547人，降幅約15％，回診追蹤數也大幅減少，為鼓勵民眾踴躍參加四癌篩檢，衛生局推出「犇向健康-定期篩檢」抽獎活動，符合篩檢條件並於110年1月至9月底完成篩檢者，就享有抽獎資格，獎項有1萬元、6,000元、2,000元、1,000元禮券及49吋電視機、Apple iPad mini等總價值高達30萬元獎項。

衛生局統計，活動期間子宮頸抹片檢查有2萬7,350人、乳房X光攝影檢查9,795人、糞便潛血檢查2萬2,360人、口腔黏膜檢查7,536人，共6萬7,041人次參加篩檢，符合抽獎資格者有4萬2,555人。

▲▼ 嘉義縣癌症篩檢抽獎。（圖／記者翁伊森翻攝）
衛生局指出，為響應國際乳癌防治月，特別在10月辦理篩檢抽大獎，就是要提醒大家「定期篩檢顧健康」，今年雖然受新冠肺炎疫情影響，但參與篩檢的人還是很踴躍，突破6萬人次，篩檢異常個案及癌前病變有3,596人，由衛生所持續追蹤中。

▲▼ 嘉義縣癌症篩檢抽獎。（圖／記者翁伊森翻攝）
趙紋華表示，癌症篩檢不僅提高存活率，還能降低死亡率，呼籲鄉親要為自己的健康付諸行動，主動定期篩檢，並養成健康生活習慣，才能達到早期發現早期治療效果。

翁章梁強調，台灣的醫療技術名列世界前3名，早期老人家不太願意做身體檢查，因為檢查結果一旦有身體有問題，不是吃不下飯，就是擔心醫也醫不好，隨著醫療水準的大幅提升，治癒率愈來愈高了，國人平均壽命也愈來愈長了，提醒鄉親把握縣府把篩檢送至村里、方便大家定期檢查的機會，踴躍篩檢，早期發現，早期治療，大家一起篩檢顧健康。

▲▼ 嘉義縣癌症篩檢抽獎。（圖／記者翁伊森翻攝）
96位幸運得獎名單將公布在嘉義縣衛生局官方網站及臉書粉絲團，中獎鄉親由主辦單位電話通知領獎，詳情請上官網查詢或電洽05-3620600#279。

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