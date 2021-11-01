「東部海岸•向海致敬」線上成果展　有獎徵答互動拿好禮

▲三仙台（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政院自109年推動「向海致敬」政策，期望由「淨海」出發，打造讓民眾樂於「近海」、「進海」的友善環境。東管處1年多來致力進行沿線海岸巡檢及清潔維護工作，為達成「188公里每吋海岸土地都乾淨」，更與相關單位建立即時橫向連繫管道，專案執行協同台東縣政府、花蓮縣壽豐鄉公所、豐濱鄉公所、台東縣長濱鄉公所、成功鎮公所、東河鄉公所及綠島鄉公所，動員清潔人數17,183人次，清理長度約3,757.24公里，相當於繞了台灣3.5圈。清理海岸廢棄物745.54公噸，包含一般垃圾199.68公噸，資源垃圾70.98公噸，漂流木474.88公噸。

東管處為宣導國人瞭解守護海洋、海洋資源永續之重要性，將於110年11月1日起，舉辦為期1個月的「東部海岸•向海致敬」線上成果展，歡迎大家一起認識「向海致敬」友善海洋維護政策，同時瞭解合作夥伴共同投入清理及守護海洋的努力成果。為讓民眾從生活中認識海洋廢棄物，成果展期間更搭配線上有獎徵答活動，答對獲獎者可獲得超商禮券，歡迎民眾踴躍上線參加。詳情請洽活動網頁http://www.arrt1995.url.tw/ecnsaocean/index.htm