過30歲身體壞光光　她焦慮「體重直線飆」！過來人揭3方法超有效

▲過30歲之後體力明顯下降。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著年齡的增加，身體健康機能與免疫力慢慢走下坡，，一名女網友表示，過了30歲之後，感覺身體狀況越來越差，以前加班熬夜，回家睡一覺之後就恢復體力，但現在只要熬夜，隔天上班就會大爆炸，皮膚也變得很暗沉，每天吃外食，導致體重直線飆升，讓她很焦慮，對此，網友提出3關鍵，「真的很有效」。

女網友在PTT發文，過30歲之後，身體機能逐漸走下坡，代謝明顯變差，之前熬夜加班，只要補個眠就好了，現在只要一熬夜，隔天上班大爆炸，皮膚也變得很差，加上每天吃外食喝手搖的緣故，這陣子體重直線飆升，腸胃功能也出現狀況，「身體的續航力大不如前」，求問有什麼方法可以改善。

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對此，網友們都有同感，「30、35歲都會明顯降一波」、「40歲更明顯」。不少人都建議「運動」、「早睡」和「飲食」，「飲食、運動、早睡，不然你以為工作幾年開始運動的人是為什麼」、「運動真的有差」、「早點睡皮膚明顯會變好」、「戒飲料、喝水，或是枸杞、花茶之類的」、「有運動有差，然後真的不能熬夜」、「睡眠充足多運動，少吃高糖高油食物」、「運動跟保持規律作息」。

本站也曾報導《熬夜一天要花7天才能補回來！掌握5原則不傷身 喝咖啡要算對時間》，由於蔬菜與帶皮穀類吃得太少，現代人普遍缺乏維生素B。熬夜前如果能補充維生素B，不但可以讓精神變得比較好，還能順便補充營養素。如果熬夜工作到一半覺得很累，就不要再硬撐，小睡10～30分鐘會很有幫助。