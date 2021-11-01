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從老公錢包翻出「摩鐵發票+會員卡」！ 　人妻崩潰：竟趁我回娘家

▲情侶,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO發現男友錢包有開房的發票。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，某天從娘家回來，有件事情需要拿老公的健保卡，於是很自然地打開老公的錢包翻找，竟然看見一張摩鐵的發票，以及一張新辦的摩鐵會員卡，整個人都傻住了，一直以為彼此之間很恩愛，也很信任對方，沒想到老公竟然背著他跟別的女生開房間，「我頭腦真的陷入了一團混亂」。

該名人妻在PTT發文，跟老公交往三年，結婚五年多，因為雙方都喜歡有自由空間的生活，所以沒有生小孩，跟老公兩人都很獨立，且彼此互相信任，「從交往時就不是會看彼此手機、翻對方物品的人」；他透露，老公是朝九晚五的上班族，他則是在家工作者兼家管。

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有天她北上辦事，順便回娘家住一晚，隔天回到家，想起有件事情要處理，需要用到老公的健保卡，「於是我想都沒想也沒詢問，就很自然的打開他的錢包翻找，之前他也有讓我翻找過錢包」，沒想到卻看到了摩鐵發票，還有一張新辦的摩鐵會員卡，而發票上的日期就是她回娘家住的那一天，「我們很久不去摩鐵了」，因此PO求助該怎麼辦。

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友建議她，先觀察蒐集證據，不要直接攤牌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，網友們表示，「自由+無來由的信任=不外遇就吃虧」、「沒小孩就離婚吧」、「最近有啥紀念日嗎，會不會是趁人不在去場勘，要準備驚喜之類的」、「沒小孩就離啊！趕快清醒一點」、「同事發現老公外遇，也是找到會員卡和發票」。

網友建議原PO先不要攤牌，多觀察蒐集更多的證據，「假裝沒事收集更多一擊斃命的證據阿，不管你要不要原諒都是要先觀察」、「先不動聲色蒐集證據，在此同時想想你還想要這段婚姻嗎」、「先裝沒事找證據，你沒證據就攤牌只會得到一堆理由」、「不要打草驚蛇，默默收集證據，光是去摩鐵的發票，什麼都無法證明」。

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