快訊／日本東京地鐵驚傳男揮刀縱火　6人受傷　民眾嚇慘爬窗驚逃

▲東京驚傳男子電車內揮刀縱火。（圖／翻攝自推特／@siz33）
中央社東京31日綜合外電報導
日本今天舉行眾議院大選投開票，晚間驚傳一名男子疑似在行駛中的電車內揮刀並潑灑液體縱火，目前已知造成6人受傷，其中一人重傷。
日本放送協會（NHK）報導，東京都警視廳表示，今天晚間8時左右，正在東京都調布市國領站附近行駛中的京王線列車，一名男子在車廂內揮刀。
搜查相關人士表示，男子還在車廂內潑灑液體縱火，造成部分座椅燃燒。揮刀男子看似20歲左右，不久後已被警方逮捕。
▼男子電車內揮刀縱火遭逮捕。（圖／翻攝自推特／@siz33）
目前已知至少有6人受傷，其中一人重傷。警方正調查詳細事發經過。
京王線受到這起案件影響，已從晚間8時17分雙向暫停行駛。
讀賣新聞報導，東京消防廳表示，電車內部有人潑灑鹽酸，疑似有6人受傷，且部分座椅被燒。警方已逮捕一名男子。
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
京王線火災、刃物男逮捕 pic.twitter.com/TGhtO3ntTA— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
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