快訊／日本東京地鐵驚傳男揮刀縱火　6人受傷　民眾嚇慘爬窗驚逃

南韓近來又爆發一起違反人倫的性侵案！今年54歲的A男從2009年起開始性騷、性侵當時年僅9歲的繼女B某，每當B某拒絕時，就會以家人性命出言恐嚇、掌摑致重心不穩後硬上，身為其妻的女童母親C某選擇保持沉默，導致女童12年來慘遭性侵343次，還曾2度懷孕、墮胎。A某表示，「妳是我的老婆！」