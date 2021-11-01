東京地鐵砍人縱火17傷影片曝！　小丑男「想被判死刑」乖乖被逮

記者張靖榕／綜合外電報導

日本東京都京王電鐵列車周日（31）晚間發生無殺別攻擊事件，24歲男子服部恭太先在車廂內將一名長者捅成重傷昏迷後，縱火燃燒車廂，造成包含一名中學生在內的16人因吸入濃煙嗆傷。警方表示服部恭太認為若能殺到2個人，就能達成被判死刑的願望，而且整起犯案過程參考了8月間東京電車小田急線隨機砍人事件。

▲服部恭太涉嫌在東京萬聖夜在「京王線」電車上無差別砍人。（圖／翻攝自twitter／災害火災画像速報ニュース2）

綜合日媒報導，失業的服部恭太一身小丑裝扮，搭乘京王線電車往新宿方向時，突然抽刀捅向一名在座位上的72歲乘客，之後在電車第5、6節潑灑不明液體縱火，引發車廂內小規模爆炸，導致部分座椅被燒毀，濃煙則從往車廂兩側飄去。

72歲乘客送醫後因重傷陷入昏迷，另外16人則有吸入性嗆傷，目前所知年紀最小傷者為一名中學生。

▲▼東京「京王線」電車隨機砍人縱火事件，乘客尖叫逃跑畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

警方調查人員表示，服部恭太說他想要被判死刑，認為如果殺死至少2個或更多人的話，就能實現願望，而且犯案前還參考了8月間東京電車小田急線隨機砍人事件，該起事件造成10人重傷。

車廂內的無差別殺人行為以及濃煙引起乘客驚慌，眾人立刻朝其他節車廂躲避。該列電車因是前往新宿的特快車，沒有預定停靠國麗站，逃亡的民眾立刻按下緊急通知鈕，卻又因為車廂內沒有安裝監視器，導致電車人員無法及時看到車廂內狀況，更一度因為現場吵雜無法聽清楚乘客的求救內容。

乘客後來按下應急旋鈕讓電車緊急停靠在國麗站，但停下的位置和正常停靠位置相差數公尺，車廂門與月台門無法對齊導致車門無法打開。

▲乘客相當害怕，爬車窗逃生。（圖／翻攝自推特／@siz33）

大批乘客逃亡間，有部分目擊者看見服部恭太的正面，平頭染金髮的他身穿亮綠色襯衫打領帶，全身藍紫色西裝，口罩拉至下巴，獨自坐在車廂內抽菸，旁邊還有他的包包。影像當天晚間被人上傳至推特，立刻引起關注。

一名20多歲的目擊者表示，案發當時他在車廂內聽音樂，看見一名男子頂著金髮、戴眼鏡，穿著綠色襯衫和外套，手裡還拿著一把大刀，刀上有血，「一開始我以為是萬聖節活動，但看到其他乘客都在逃命，我覺得這太可怕了。」

日本國土交通省宣布，繼8月小田急線事件2個月後再發生電車砍人事件，全國鐵路營運單位必須加強車站內等巡邏，並貫徹車廂內狀況監控，例如安裝監視器或上車採取預防措施。

2018年神奈川縣東海到新幹線列車上也發生持刀砍人事件，3名男女遭砍，一名男子重傷不治。