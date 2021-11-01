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東京地鐵「砍人縱火男」身分曝光！萬聖節穿小丑裝　露詭異微笑

▲▼24歲的無業男子服部恭太，涉嫌在東京萬聖夜在「京王線」電車上無差別砍人。（圖／翻攝自twitter／災害火災画像速報ニュース2）

▲服部恭太涉嫌在東京萬聖夜在「京王線」電車上無差別砍人。（圖／翻攝自twitter／災害火災画像速報ニュース2）

記者林彥臣／綜合報導

日本東京在31日晚間的萬聖夜，驚傳一名男子穿著DC小丑的西裝，在京王線電車上，持刀隨機砍人，並且潑灑不明液體縱火，造成至少17人受傷。事發後有目擊民眾拍下「小丑」的正面影像，只見他若無其事坐在椅子上抽菸，並且不時露出詭異的微笑，讓人不寒而慄。嫌犯身分曝光是24歲男子服部恭太，目前無業，行兇動機尚待調查。

▲▼東京「京王線」電車隨機砍人縱火事件，乘客尖叫逃跑畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲服部恭太在電車上隨機砍人時，乘客尖叫逃跑。（圖／翻攝自推特）

綜合日媒報導，24歲失業男子服部恭太在萬聖夜時，身著DC小丑裝扮，在京王線電車上，突然揮刀無差別殺人，並且在車上潑灑不明液體，隨後點火引燃，在車廂上造成小規模爆炸，案發後服部恭太立即遭到警方逮捕，並且坦承所有犯行。

▲▼東京「京王線」電車隨機砍人縱火事件，乘客尖叫逃跑畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲服部恭太還在車上點火引燃不明物體，造成爆炸。（圖／翻攝自推特）

推特上也瘋傳服部恭太作案後的畫面，只見他翹著二郎腿抽菸，似乎正在等警察逮捕，期間還不時露出詭異的微笑，讓人不寒而慄。

▲▼東京驚傳男子電車內揮刀縱火。（圖／翻攝自推特／@siz33）

▲乘客相當害怕，爬車窗逃生。（圖／翻攝自推特／@siz33）

美國科羅拉多州奧羅拉市 （Aurora），在2012年7月20日清晨，也就是電影《黑暗騎士》上映當天，發生在電影院內持槍無差別掃射事件，做案男子霍爾姆斯（James Holme）在電影院後方被警方逮捕，當時他染了一頭紅髮，並且自稱是「小丑」。兩起小丑案件，許多細節都有相似之處。

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