嘉義市母語文化教育學會　結合阿里山鐵路與在地美食推動說母語　

▲ 嘉義市母語文化教育學會推動說母語。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前在棒球場廣場前熱鬧舉辦「坐火車·踅嘉義·講母語無分我佮你」闖關活動，首次結合「阿里山鐵路與嘉義市在地美食」，內容豐富趣味，透過不同課程的結合，與民眾激發創意的火花。最重視教育的市長黃敏惠特別出席參加，熱情邀請市民朋友一同來講屬於你我的各國母語，而且還可以了解到在地嘉鄉味。

黃敏惠表示，母語日代表著文化的延續，語言象徵文化的多樣性，孩子學台灣語言及文化從教育做起，從最優雅、美麗的語言中看到文學，也看到情感，今天活動孩子可以一邊玩遊戲，一起學台語，還有各國的語言都在其中，這也是可以看到嘉義的包容與尊重，更重要的是一起來學台語，剛剛我也學了一句「打斷手骨顛倒勇」，代表KANO永不放棄的精神，十分感謝大家的用心推廣。

嘉義市母語文化教育學會執行長、也是嘉市沙鍋魚頭知名店家老闆林佳慧指出，自家店面推出台語菜單，寫有台語字附注台羅音標，將台語實際落實到素民小吃中，讓菜單帶給消費者一個小旅行；林佳慧提到，以前教母語的老師都不敢走出來說自己在教母語，現在在市長、處長、議員等支持下，辦起許多活動帶動推廣，讓母語可以從學校走出來到生活中，希望以後大家不管是吃的、住的，母語可以使用並記錄得更多，強調母語不只台語，還有原住民語和客語，希望大家用心來推動。

教育處處長林立生說，這次的活動充分展現語言無國界，大家對於阿里山茶一定很熟悉，但是對西班牙、越南、印尼、柬埔寨等異國的茶卻很陌生，所以我們特別呈現異國茶藝文化，讓大家品嚐來自異國的茶，也聽聽學學他們的母語。

活動也將全球知名的阿里山小火車，及登上「世界小吃」影集的嘉義在地小吃相結合，以林鐵特色為主軸，沿路帶出一系列食育課程，邀請大家來一場美食之旅，用台語介紹阿里山森鐵一路而上的特色美食。

現場安排有本土語言歌謠演唱、知名劇團「齊天大聖」等精彩的表演活動，大家在欣賞表演之餘，又可以參加母語闖關遊戲，例如嘉博館獨家網頁遊戲大挑戰、母語文教學會的全台第一份「閩語菜單」，親子體驗得十分開心，發掘了母語在生活中的運用與趣味。