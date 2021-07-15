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「國外電影不流行字幕？」內行解答了　再曝冷知識：都強調音效

▲▼ 電影院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 電影院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「國外的人講話節奏很快，而他們的電影或者是卡通，節奏也不會慢多少。」有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「為什麼國外電影不流行字幕？」好奇國外節目、電影等為何都不上字幕。貼文意外釣出內行人解答，讓鄉民也直讚「字幕系」、「正確給推」、「長知識了」。

回文網友首先點破答案「這是因為文字不一樣造成的關係。」接著開始說明，目前世界上大部分國家幾乎是「拼音文字」，仍在使用「象形文字」的主流國家語言就是中文，「拼音文字如果把每個字母拆開，本身是沒有意義；但象形文字每個獨立的字都有大量的訊息。」

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也因此，使用拼音文字為母語的人，在聽力方面會比較強；使用象形文字為母語的人，在圖像辨識能力較高。原PO就指出，這也是為何，中文為母語的人會覺得英文連音、氣音比較困難，甚至以為自己發音沒錯，但外國人一聽就知道漏了什麼音節。

最後總結回來，節目是否有無字幕，會以觀眾是哪種方式最快接收到訊息而定，「例如以拼音文字為母語的國家電視節目，傾向無字幕而強調音效，如杜比音效；而以中文為母語的國家，影片則習慣有字幕。」答案一出，讓鄉民也驚呆，「謝謝解惑」、「難怪歐美人對口音那麼敏銳」、「專業推」、「長知識，推！」

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