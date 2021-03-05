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客家籍金曲歌后朱海君　化身「母語話廉政反貪宣導列車」大使

▲金曲歌后朱海君到內埔鄉豐田國小以客語講述廉政小故事 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲金曲歌后朱海君到內埔鄉豐田國小以客語講述廉政小故事 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所政風室配合法務部廉政署辦理「母語話廉政反貪宣導列車」宣導活動，首場邀請金曲歌后朱海君以客語學童講廉政故事，具體展現政府對基層教育的重視。

▲金曲歌后朱海君到內埔鄉豐田國小以客語講述廉政小故事 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼朱海君以客語為學童講廉政小故事。

▲金曲歌后朱海君到內埔鄉豐田國小以客語講述廉政小故事 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

市公所政風室配合廉政署「推動校園誠信，深化學子品格教育，灌輸反貪倡廉觀念」的政策，推動校園誠信廉潔風氣，從小建立學子對廉能政治的概念。

從3月起，政風室結合潮州鎮公所、萬丹鄉公所及恆春鎮公所等單位辦理「母語話廉政反貪宣導列車」宣導活動，首站前進推動客語績效卓著的內埔鄉豐田國小。

這次活動亮點在於搭配政府提倡母語的政策，用學生熟悉的母語融入廉政元素，首場主講人邀請六堆傑出藝人金曲歌后朱海君為學童以客語講述廉政小故事，希望藉由輕鬆活潑的宣導方式吸引校園學子對政府廉潔風氣的重視，為建立廉能政府，誠信校園創造有利條件。

屏東市長林恊松表示，校園是培養國家社會未來棟樑的重要場所，品德教育對於尚在求學階段的學子人格發展具有相當的重要性，辦理校園誠信宣導對學子品德的養成有其正面的助益。未來仍將持續辦理該項活動，讓更多的學子藉由是類宣導，瞭解清廉政風對國家社會的重要性。

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