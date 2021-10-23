陳柏惟被罷免「致命關鍵？」　網曝1事件殺傷力太強：不能接受

▲陳柏惟17點42分到挺Q總部。（圖／記者白珈陽攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市第二選區、台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日投票，選區民眾投票相當踴躍，結果同意票數衝破門檻7萬3744票，且領先不同意票。就有網友好奇，「決定3Q敗北的關鍵事件是哪個？」討論文曝光後，立刻引發網友熱議。

挺Q總部稍早自行宣布，目前票數「大概就是最終結果了」，宣告陳柏惟立委席位失守，罷免案通過。挺Q總部現場氣氛十分低迷，支持者低頭不語，不過，選舉最終票數結果，以選委會公告為主。

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有網友在PTT的HatePolitics板上，以「決定3Q敗北的關鍵事件是哪個」為題發文，提到陳柏惟有不少爭議事件，舉凡肇事逃逸、各種失言風波等，3Q是因為哪件事導致同意罷免票數那麼高？

貼文一出，多數網友都認為肇事逃逸真的太傷，「肇逃，殺傷力太強」、「肇事逃逸影響太大了」、「肇逃+1，依台灣鄉土民情，這件絕對大扣分」、「肇逃，這點真的不能接受」、「肇逃在那一串攻防真的傷最重」、「肇逃然後一堆加油真的毀三觀」。

▲立委陳柏惟罷免案通過，支持者難過落淚。（圖／記者林敬旻攝）

此外，也有些網友表示，「我覺得母語質詢是分水嶺」、「其實肇逃剛開始也不會多扣分，是態度反覆才會出事」、「母語+肇逃」、「選他出來就是希望有新氣象，結果質詢大半都不知所云」、「幾週前母語質詢國防部就操作過頭了，造成原本刪Q熱度止跌回升」。

據了解，陳柏惟言詞犀利，且在任期爆出些許爭議，因而得罪不少人。罷免團體「刪Q總部」領銜人楊文元過去曾是陳柏惟的支持者，但之後卻認為對方做得不好、行為脫序、政見跳票，所以失望發起罷免活動。

陳柏惟2020年參選台中市第二選區立法委員選舉，以11萬2839票、51.15%得票率贏過國民黨的顏寬恆。本次投票人數為29萬4976票，依規定，罷免案同意罷免門檻為選區投票人數的四分之一，因此需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免案才算通過。