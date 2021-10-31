「繪出環境嘉園繪本」首獎17歲學生拿下　勾勒原住民與大自然共存

▲ 「繪出環境嘉園繪本」參賽件數成長 內容豐富多元。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「繪出環境嘉園繪本徵選」比賽結果日前出爐，共有12件作品參賽，數量較往年成長，創作內容豐富多元，結合在地人文特色與自然保育議題，並搭配疫情時事、呼籲社區居民注重防疫等，透過不同題材，喚起社會大眾愛護環境的意識及行動力。

▲ 「繪出環境嘉園繪本」首獎作品《嘉有原住民的環保智慧》。（圖／嘉義市政府提供）

今年嘉園繪本首獎作品為《嘉有原住民的環保智慧》，運用柔和筆觸的水彩，勾勒原住民是如何與大自然共存；第2名《緣來蛙抵嘉》，以臺灣特有種諸羅樹蛙為主角，帶入氣候變遷及自然保育議題，並結合嘉義市在地文化特色，使學童從閱讀中啟發環保觀念及愛護環境；第3名《好里嘉在》，將動物擬人化，搭配疫情議題呼籲注重防疫，且於同個社區的里民齊心在生活上做環保，讓社區環境更加整潔乾淨；佳作《嘉鄉蛙寶趣》，以自然保育為主題，希望為守護蛙寶－諸羅樹蛙的家園做最大的努力。

▲ 「繪出環境嘉園繪本」首獎得主簡駿凱年僅17歲。（圖／嘉義市政府提供）

首獎得主張簡駿凱年僅17歲，喜愛繪畫，目前仍為學生，曾獲多個縣市環境教育繪本創作獎。來自高雄市的他，利用今年因疫情停課和暑假期間，找資料了解嘉義的原住民文化，從食衣住行育樂等各面向，傳遞環境保護的重要性，過程中也讓他更加認識台灣多元族群的生活樣貌。

指導張簡駿凱繪畫達6、7年、同時是高雄市李安華文創藝術發展協會創辦人李安華透露，起初不知道駿凱患有色覺辨認障礙，有次把畫中未憤怒的人臉畫成紅色，才發現他無法正常分辨藍、綠、紫等色。後來找到解決方式，是在色盤上註記顏料號碼，有技巧運用色號加減方式調配主色，過程不容易。尤其此一繪本以水彩畫的潑墨渲染技法，展現嘉義地景地貌，顯見作者對色彩掌握的敏銳度。

李安華不諱言，駿凱去年投稿嘉義市未果，今年有點灰心、本來想放棄，正好藉此機會教育，每次受挫、失敗都是成長的養分。這次捲土重來，終於如願以償，也讓他知道很多事情沒有絕對，重點是要懂得享受自我技法的提升，感謝嘉義市及評審的青睞與肯定。

環境保護局說明，此次投稿參賽作品，特邀請專家學者擔任評審委員，最終選出前3名和1名佳作，共4名優質環境教育繪本，分別頒贈2萬元至5000元禮券和獎狀乙張，以資鼓勵。得獎作品除印製成冊，作為環境教育推廣使用外，也已在今年由行政院環境保護署，主辦的「環境教育繪本嘉年華會」中公開展示。