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推廣及展示原住民文化　台科大「達路岸長廊」今開幕

▲▼台科大達路岸長廊開幕。（圖／台科大提供）

▲台科大達路岸長廊今天開幕。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技大學有一百多名原住民學生，校方相當關心學生的身心和學習狀況，並設置台科大第一個以原民文化為題的校園公共空間「達路岸長廊」，今天（27日）正式開幕，現場展示原住民學生傳統編織藝術，未來將是原住民文化展示空間，並舉辦一系列原住民活動，讓台科大師生可以進一步了解原住民文化、音樂與美食。

「達路岸」是阿美族語的青年聚會所，也是台科大第一個以原民文化為題的校園公共空間，校方指出，達路岸上方有大波浪形木板，地坪為碎海浪狀地磚，並由疊砌的石板加上木質與格菱紋構成展區，藉由建築系投入空間專業，原住民族學生資源中心與原住民青年社一同參與完成，以後可在這邊辦理原住民展覽、原民樂舞展演、工作坊等相關活動。

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▲▼台科大達路岸長廊開幕。（圖／台科大提供）

▲達路岸長廊未來將成為原住民文化展示空間。（圖／台科大提供）

台科大表示，這次展覽以針繡設計情人袋為主題，展現原住民的符號、圖騰、色彩，而「情人袋」是阿美族傳統中傳達愛情的禮物，材料為線、針，透過傳統技法，每個作品都是台科大原住民同學一針一線穿引出的圖騰與色彩，不僅代表自身的文化，也思考著與日常生活的融合。

▼台科大達路岸長廊開幕，原住民學生進行表演。（圖／台科大提供）

▲▼台科大達路岸長廊開幕。（圖／台科大提供）

台科大校長顏家鈺指出，台科大有一百多名原住民學生，分別來自阿美族、布農族、泰雅族等不同的族群。校方一直很關心原住民學生，提供課業輔導與助學獎學金，台科大校友會也特別提供攜手傳愛獎學金，讓原住民同學們安心就學，這次透過達路岸長廊開幕，期望原住民學生能保有既有的族群文化和認同，提供原住民文化公共展示空間和大家交流。

▲▼台科大達路岸長廊開幕。（圖／台科大提供）

▲台科大校長顏家鈺(左五)立委伍麗華(左六)與原住民學生合影。（圖／台科大提供）

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