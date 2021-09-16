竹山歡樂購活動起跑　消費滿百有機會開走百萬油電車

▲竹山鎮公所推「竹山歡樂購 好康獎不完」活動，花100元消費就有機會抽中油電汽機車（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院在疫情聲中推出5倍振興券、希望刺激經濟復甦，竹山鎮公所加碼推出「竹山歡樂購‧好康獎不完」活動，從15日正式開跑，到明年的2月13日止，只要遊客前往竹山旅遊，並在特定店家使用現金或5倍券進行消費滿100元，就有機會抽中價值百萬的豐田油電名車。

竹山鎮公所指出，參與「竹山歡樂購」活動的店家含納吃喝玩樂各領域，從海拔最高的杉林溪到平地的傳統小吃都是口袋名單，到目前為止共有200店家投入，並在官網、以及app從15號開始都會隨時更新，讓民眾可以一目瞭然，事先規劃消費品項。

鎮公所表示，民眾只要到鎮內特定店家，每消費100元就可獲1張抽獎券，消費越多、中獎機率越高，預計抽出2台toyota corolla cross以及20台gogoro，總價值超過200萬；第一次抽獎為12月31日跨年夜當晚，先抽出1台油電車、10台gogoro，未中獎者還可參加明年2月13日的第二次抽獎，搭配竹山鎮燈會閉幕晚會，再抽出1台油電車、10台gogoro。

竹山鎮長陳東睦說，活動店家招募上限預計為300家，目前還有名額、在活動期間店家可隨時報名，希望號召更多類型的商家，也呼籲民眾踴躍來竹山消費抽大獎。



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