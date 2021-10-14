竹山歡樂購摸彩券噴30萬張　iPhone 13加碼抽gogoro誰的周六揭曉

▲「竹山歡樂購」振興活動將加碼iPhone 13 Pro Max等大獎。（記者陳俐穎攝）

記者高堂堯／南投報導

「竹山歡樂購」振興活動開跑至今即將在16日滿月，竹山鎮公所預估至當天為止，消費者向店家領取的摸彩券數量可達30萬張左右，為感謝國人的支持，決定加碼回饋目前最炙手可熱的大獎iPhone 13，並於16日當天連同gogoro電動機車，提前抽出幸運得主。

鎮公所指出，將於16日晚上8點於竹山菸葉館舉辦抽獎，預計分別抽出3支iPone 13、2台gogoro，總價值近20萬；抽獎方式將由現場參與民眾（每組6名、共5組），分別隨機抽取6個抽獎箱內號碼球，現場將委託律師見證以示公平公正。

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▲▼「竹山歡樂購 好康獎不完」活動，週六將提前抽出iPhone 13、gogoro電動機車得主。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦提醒民眾，此次「竹山歡樂購 好康獎不完」活動正如火如荼進行，消費滿百即有多次中獎機會，更有驚喜加碼獎項回饋消費者，也感謝配合各類型店家一同為鎮內地方經濟循環做付出，藉此機會更讓外地遊客進到竹山消費。

鎮公所表示，活動期間考量外地遊客兌換獎項期限問題，只要今年底前歡樂購活動的獎項依公告事項辦理，兌獎期限將延長到111年元月14日前均可領取，以保障中獎者的權益。



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