紅面鴨歡樂派對盒開箱！鯉魚潭絢爛30天　抽iPhone＋賓士車

▲花蓮「紅面鴨歡樂派對盒」在鯉魚潭盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情逐漸穩定，民眾出遊興致也大幅提升，花蓮縣政府為振興旅遊經濟，今晚七時在鯉魚潭舉辦為期30天的「2021紅面鴨歡樂派對盒 Happy Party Box」活動，晚會在絢爛煙火點綴下熱情開幕，讓眾遊客欣賞舞台音樂劇釋放疫情壓力，親身體驗造型可愛紅面鴨的療癒感受。

縣長徐榛蔚與立委傅崐萁共同出席，紅面鴨活動累積九年以來吸引超過500萬人次造訪。徐縣長說，，花蓮就像是大家的家一，歡迎全國遊客來花蓮。傅立委致詞時提到，雖然受到疫情影響，感謝民眾共同努力防疫，並且前來參與紅面鴨盛會，走出病毒的陰霾。

徐榛蔚表示，許多計畫雖然都因疫情而延後，縣府並未鬆懈，反而是極力思考如何促進花蓮各方面向上提升，打造幸福百分百的宜居城市。縣府致力將活動精緻化，並且結合人文風情特色，以「慢‧精品‧花蓮」的品牌概念發展當地觀光產業，希望遊客們留得久、玩得慢、走得深，藉以吸引全國遊客以及更多的投資，促進花蓮的發展。

今年紅面鴨活動以結交花蓮縣鳥朱鸝、鯉魚潭部落守護貓頭鷹等新森友為特色，每週推出不同主題派對，開幕晚會開始前發放888份紅面鴨環保袋，享受一場融合藝術、創新的視覺饗宴。

徐榛蔚說，歡迎全國遊客一起來開箱歡樂派對盒，有機會能獲得總金額30萬元以上的紅面鴨振興消費券，可以在鯉魚潭商圈店家折抵消費，大家千萬不要錯過。

今年活動吸睛亮點更勝以往，「音樂水舞秀」於每天10:00至17:00（每半小時1場）展演，水面上巨型紅面鴨將隨著音樂噴泉律動、飛天朱鸝及貓頭鷹等造型空飄氣球盤旋在上空，逗趣又紓壓模樣，將為全國遊客補充元氣；當夜幕低垂，18:30至21:00（每半小時展演），閃耀燈光、絢麗水舞、動感歌曲將互相搭配演出「水幕光影秀」。另外主秀「水上劇場」於每週五、六、日19:30、20:30演出，以歡樂、原林、熱舞、森友、童話等五大主題，打造全國獨一無二的山水劇場。

▲▼每天都有「音樂水舞秀」為全國遊客補充元氣。

為配合振興五倍券、刺激消費及活絡在地經濟，針對自由行遊客、旅行社、商圈夜市推出三大觀光振興方案，旅客只要在花蓮合法旅宿業住宿一晚，並前往本活動任一指定景點，將有機會把百萬賓士開回家，再抽百萬購物金；在花蓮商圈夜市消費滿200元還能再抽iPhone手機。

「2021紅面鴨歡樂派對盒」活動，也與鯉魚潭周邊近40間店家合作，現場每日將抽出總價值一萬元的花蓮紅面鴨振興券，線上也推出「鴨粉任務 達成抽好禮」，於FB指定貼文內達成任務，即可參加抽Gogoro、iPhone12、住宿券、7-11禮券等多項好禮。

詳情請上2021紅面鴨活動官網（http://www.happy-duck2021.com.tw/）或花蓮觀光資訊網（www.tour-hualien.hl.gov.tw/）。

